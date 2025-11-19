日本学術会議は、政治分野で女性を増やすための制度改正や環境整備を行うよう、政党と国会に提案する「見解」を18日公表しました。

日本学術会議の法学委員会ジェンダー法分科会などが公表した見解では、日本の現状について「意思決定における女性の参画が著しく少なく、この改善が喫緊の課題」だと指摘、「政治分野において男女比が均等になることは、経済、社会、教育、研究などほかの分野の女性参画を進めるためにも重要な課題」と強調しています。

そして、具体的には、政党に対して、政党内の人事配置を見直し、特に党幹部や職員の男女均等を図ること、候補者を選ぶ基準について、ジェンダー視点から再考し、選定過程の透明化を図ることなどを提案しました。

国会に対しては、候補者男女均等法の趣旨を踏まえて、例えば、政党交付金の得票数割の部分について、候補者の男女比に応じて各政党への配分額を減額する措置が考えられるとしています。また女性議員が一定程度増えたとしても、議会文化が男性中心的なままでは、ジェンダー平等が発揮されないとして、ジェンダーに配慮する議会にするための「行動計画」を作るべきだとしています。

さらに国会の各委員会などの構成員の男女比を会期ことに公表すること、全ての法律の審議過程でジェンダー平等の視点から検討する機会を設けることなどを提案しています。

そしてハラスメントへの対応を充実させるため、国会と政党に次のことを検討すべき、としています。

●ハラスメント規定の策定、●少なくとも年1回のハラスメント研修を議会・政党関係者に義務付ける、●国会や政党に関わる人用の相談窓口の設置●独立性を備えた機関による適切な申し立てができるような仕組みの整備

今回出された見解には、背景説明として、2018年にいわゆる候補者男女均等法が成立し、政党が候補者を擁立する際には男女同数を目指すことが基本原則として定められた、と書かれています。

現状については、今年の参議院議員選挙での女性割合は候補者で 29.1％と前回を下回り、当選者は 33.6％と過去最多となった、しかし法律が定めた男女同数が達成できていないどころか、第5次男女共同参画基本計画に定められた国政選挙の候補者に占める女性割合35％という数値目標にも達していない、と指摘しました。

そして、女性の候補者が少ない背景として、いくつかの要因を挙げる中で次のような分析をしています。

「日本の選挙は、組織政党からの立候補でなければ個人負担が重く、個人として資金、時間、人脈、体力、家族からの支援等の資源に恵まれている候補ほど有利であり、一般的に男性のほうが女性よりもこれらの資源が豊富であるため、政党は男性候補者を擁立しがちである」

「女性リーダーのロールモデルが少ないことや、政治参加の経験の少なさなどもあるが、深層では社会におけるジェンダー規範が深く関わる。すなわち、指導者の地位に就くことや権力を目指すことが、社会的に構築された『女性らしさ』と適合しないために、女性はリーダーになる意欲やそれにふさわしいとされる資質を発達させにくいのである。政治家になると、とりわけ国政の場合は、プライバシーを失い、メディアから苛烈な批判を受け、誹謗中傷を経験することもある。これに耐えうる資質として、自信があること、失敗を恐れないこと、競争心が強いことが有利となるだろう。男性にはこうした資質が求められる傾向にあるが、女性の場合には必ずしもそうではない。むしろ権力闘争に打ち勝つ意欲を見せることは女性らしくないとされ、抑圧的なメッセージを周囲から発せられる。そのため女性は自ら手を上げにくくなり、有力者等から声をかけられて初めて政治家を志す傾向にある。しかし、政党は女性よりも男性に声をかける傾向にあるため、女性はなかなか立候補に至らない」

「見解」の全文は以下で見ることができます。

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-26-k251117.pdf