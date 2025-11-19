´Øº¬ËãÎ¤¡Ê41¡Ë¡¢É×¡¦K¡Ê42¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ ¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¼¤Î¡È¥¹¥¯¥·¥ç¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¹¤«¤¤²ÈÂ²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬ËãÎ¤¡Ê41¡Ë¤¬16Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿É×¤Ç´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¦K¡Ê42¡Ë¤È¡¢²ÈÂ²¤¬¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤¹¤ë¡¢¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2014Ç¯¤ËK¤È·ëº§¤·¡¢2¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëËãÎ¤¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢K¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¹½÷¤¬»£±Æ¤·¤¿¡¢Éã¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¡Ê72¡Ë¤È¡¢K¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
K¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ
¡¡11·î16Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHappy BirthdayÂçºå¤Ë¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¤È¤Î¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤¿Ì¼¡£»ä¤è¤ê¤â¼êºÝ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡×¤È¡¢42ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿K¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤´²ÈÂ²¡£ÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¹¤«¤¤²ÈÂ²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë