7月に芸能界引退を発表しがんを治療中の元俳優・希良梨さん（45）が危篤であることをマネージャーが報告。ファンから多くの声援が寄せられている。

【映像】危篤中と報告される1日前に投稿された希良梨さん

1997年に俳優デビューし、翌年放送のドラマ『GTO』で、主要キャラクターに抜擢された希良梨さん。しかし、人気絶頂期に子宮頸がんとなり、芸能活動を休止し、その後は生活の拠点を台湾へ移していた。

2024年9月21日に更新したInstagramでは、「段階は、末期ではなく、初期の段階かと思いますが……」と、がんを患っていることを公表し、12月に手術を受けていた。

2025年1月には、がんが転移し、ステージ3であることを報告。その後は抗がん剤治療を受けたことなどを発信していた。

「希良梨さんはただいま危篤中でございます」マネージャーの報告に多くの声援

11月16日の更新では、ファンへのメッセージをつづり、笑顔を見せる姿を投稿していた希良梨さん。しかし18日、マネージャーが、「希良梨さんはただいま危篤中でございます」と、公表している

この投稿にファンからは、「やだやだやだ。希良梨ちゃん、帰ってきて」「頑張れ！！」「元気で帰って来てくれる事を待ってるからね」など、多くの声援が集まっている。（『ABEMA NEWS』より）