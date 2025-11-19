

連立離脱について語る公明党の岡本三成政調会長

【動画で見る】元ゴールドマン・サックスの公明党・岡本三成政調会長が語る、政府ファンドで恒久財源5兆円を生み出す方法

政治ジャーナリストの青山和弘氏が政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。今回はゲストに元ゴールドマン・サックスで金融に詳しい公明党の岡本三成政調会長を迎え、「連立離脱」「選挙協力」「議員定数の削減」などについて聞いた。

なぜ、公明党は連立を離脱したのか？

--「創価学会の原田稔会長の指示で、流れが連立離脱に向かった」「高市総裁だから離脱したんじゃないか」という報道もあります。

党のナンバー3として議論のど真ん中にいた一人ですが、連立に関して原田会長にお目にかかったり、何かアドバイスをいただいたりしたことは1回もありません。

自公政権は、それぞれの党のトップが代わるたびに政権合意を結んでいて、高市総裁が誕生する前にも代表・幹事長からドラフトを作るよう指示され自民党に送りました。相手が誰であっても同じものですから、高市総裁だから態度が変わったということはいっさいありません。

この合意文書に合意していただければ、一緒にやっていくつもりでした。

--選挙で実働部隊となる創価学会員の、自民党の“政治とカネ”の問題に対する不満が限界に達していたのでしょうか。

それはありました。公明党の議員が起こした不祥事であれば、たぶんもう議員を辞めています。

私どもの党員の方、支援者の方、私の家族もそうですけれど、自民党が起こした問題への対応について説明を求められるわけです。それに対してかなり疲れていました。

だからこそ同じような状況にならないよう提案したことの1つが、企業・団体献金の｢受け手規制｣だったわけです。実は、「今ここで約束してください」とは言っていなくて、「基本姿勢を示してください」と。それに一緒に取り組んでいきたいということを申し上げていたのですが、なかなかよい返事がいただけなかったということです。

“政治とカネ”の問題に決着はついていない

--裏金議員のシンボル的存在の一人になった萩生田光一氏が、幹事長代行として自民党執行部に入ったことも影響しましたか。

自民党の人事は自民党で決めるものですから、固有名詞を出して不満を申し上げたことはありません。ただ、全体として“政治とカネ”の問題に決着はついていないと、私たちは思っていますし、多くの国民もそうだと思います。

ですから「ここまでやったら十分」ということではなくて、つねにやれることはやっていただきたいと申し上げています。

--次期衆院選では、自民党との選挙協力はありうるのでしょうか。

政策を一緒にやっていくことと選挙協力が、連立における車の両輪です。連立を離脱するということは、両方ともないということですから、オフィシャルに自民党の公認候補に推薦を出すことも、自民党から推薦を受けることもありません。

ただ、公明党の候補者のいない小選挙区においては、地域ごとに人物本位で決めていくと。みんなで応援したいという人が出てきて、それが自民党の公認候補の可能性はあります。

--「連立離脱したことで、言いたいことが言えるようになってよかった」という公明党の支持者もいるのでは。

そういうことをおっしゃる党員や支援者の方もいます。私の肌感覚では、「連立離脱してよかった」「公明党らしくやりたいことをやっていける」という方が7割ぐらい。保守系の自民党支援者の方々は、もうちょっと違う比率ではないかなと。

私は率直に、わが党自身も変わる時がきていたと思っています。有権者の中に、「悪いことばかりする自民党」と「それに文句も言わずにひたすらついていく公明党」というネガティブブランドができあがっている。失われた30年といわれている時代のほとんどが自公政権だったので、「これをやります」と言っても、「だったら早くやっておけよ」という思いを持っている有権者が多いんじゃないか。

ですから、国政選挙で2回負けたとき、党の中で「下野することも真剣に考えたほうがいいんじゃないでしょうか」と申し上げました。自民党の中にもそういう思いを持っていた方がいて意見交換をしたこともありますが、結果的にはそうなりませんでした。

--連立相手が公明党から日本維新の会に変わったこともあって、政権の“右傾化”が進んだという指摘もありますが、どう見ていますか。

この2〜3週間ぐらいの与党の議論は、粗い議論だと思います。日本が紛争に巻き込まれないような形で、国際社会の中でのプレゼンスを高めて、同盟国や同志国との連携を強めるために、防衛省の事務方も含めて、歴代政府が緻密・綿密に積み重ねてきたものを、粗い議論の中で崩すのは適切ではないと思います。

少数与党下における野党の役割

--自公連立が解消されたときは、そうはいってもまた戻るかもしれないという雰囲気がありました。経済政策や補正予算案などについては、今後も賛成する可能性はあると思いますが、自民の右傾化が進むことで、自公の距離がどんどん離れていっているような印象を受けます。その感覚はありますか。

もし、高市政権下で日本の防衛戦略の変更みたいなことが起ころうとしているのであれば、やはり公明党が政権の中にいることが重要だと思います。政権の中枢でどんどん決められてしまって、日本人の命と生活を守るための砦が弱くなってしまっているのであれば、政権の中にいてその砦を守らなきゃいけない、という気分になってきています。

ただ、それは野党でもできます。与党が圧倒的多数のときは、野党の言うことを聞かなくても、予算も法律も決まりますが、衆参ともに少数与党なので。

--議員定数削減の話が、連立合意を基に始まっています。

議員定数削減とは、国民の代表である立法府の議席を減らす、つまり国民の権利を抑制していくことです。これが政権合意の必要条件だとして、拙速な議論になっていることには違和感を覚えます。

議員定数を削減することが、どういうふうに国民の利益にかなうのかという議論をして、世論が「削減すべきだ」となったら、1割でもそれ以上でも削減していいと思っています。

--予算委員会での「恒久財源が5兆円あったら何に使う？」という問いに、高市総理が「食料品の消費税率をゼロにしたい」と答えました。私は高市総理の本音が見えたなと思いましたが、どう受け止めましたか。

ソブリン・ウェルス・ファンド（政府系ファンド）を立ち上げれば、すごく安定的でコンサバティブな運用をしたとしても、年間恒久財源として5兆円を生み出すことは十分可能です。

その5兆円の使い道の1つとして、消費税の軽減税率分を低くしていくということは、議論されるべきだと思っています。経済対策で1〜2年消費税を下げるのは、違和感しかありません。事業者のオペレーションコストは高いので、恒久的にやることに意味があるんです。

--自民党と日本維新の会の連立合意で、外国人政策が大きな柱の1つになっています。

ルールを守っている方々はしっかりサポートして共に生きていくけれども、ルールに違反した方は厳しく取り締まっていく、ということが大事だと思っています。

ピンポイントな課題、例えば外国人の不動産の投機的な取引に関しても党内で議論していて、ある程度健全な形にしていくための規制が必要だと思っています。日本人が家を買おうと思ったときに、普通に仕事をしているレベルでは買えないというのは不健全ですので、ちゃんと家が買えるような環境の維持は、やはり政治の責任として考えなければいけません。

どうすれば日本のよさもちゃんと保ちながら共生・共存できるのかということを議論していくのはすごく大切です。ただ、ワーキングホリデーなども含めて、日本人を受け入れてくれている国に対して、こちら側が規制するかどうかということに関しては、いま海外で活躍されている、あるいは今後海外に行きたいと思っている方々の可能性を摘んでしまわないような慎重な議論が必要です。

動画ではこのほか「日本の財政余力」や「高市政権の“責任ある積極財政”」などについても聞いています。

（青山 和弘 ： 政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員）