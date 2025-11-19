「迎え酒」をすると「体の状態」はどのように変化する？現れる症状も解説！

二日酔いの苦しさから逃れるために、朝からお酒を飲む「迎え酒」という行為があります。一時的に楽になったように感じられますが、実際には身体へさまざまな負担をかけています。ここではアルコールが体内でどのように代謝されるのか、その過程で何が起きているのかを詳しく解説します。迎え酒の真の影響を理解することで、適切な対処法を選択できるようになるでしょう。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

迎え酒が身体に与える影響とは

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

迎え酒は二日酔いの症状を一時的に緩和するように感じられる行為ですが、実際には身体にさまざまな負担をかけています。アルコールが体内で代謝される過程を理解することで、迎え酒の真の影響が見えてきます。

アルコール代謝と二日酔いのメカニズム

アルコールを摂取すると、体内では肝臓が中心となって代謝が進みます。まずアルコールはアルコール脱水素酵素によってアセトアルデヒドという物質に分解されます。このアセトアルデヒドは毒性が強く、頭痛や吐き気、動悸といった二日酔いの主要な症状を引き起こす原因物質です。

さらにアセトアルデヒドはアルデヒド脱水素酵素によって酢酸へと分解され、最終的には水と二酸化炭素になって体外へ排出されます。この一連の代謝過程には時間がかかり、肝臓には大きな負担がかかります。個人差はありますが、体重60kgの成人男性の場合、アルコール20gを代謝するのにおおむね3～5時間程度かかるとされています。年齢・体質（ALDH活性）・肝機能・服薬などで大きく変動します。

二日酔いの症状は、このアセトアルデヒドが体内に残っている状態に加えて、脱水症状や低血糖、睡眠の質の低下など複合的な要因によって生じます。迎え酒を行うということは、この代謝過程がまだ完了していない段階で新たなアルコールを投入することを意味しており、肝臓への負担をさらに増大させる行為といえます。

迎え酒後の身体状態の変化

迎え酒をすると、一時的に症状が軽くなったように感じることがあります。これは新たに摂取したアルコールが血中アルコール濃度を上昇させることで、脳の神経伝達物質のバランスが変化し、不快感を感じにくくなるためです。特にアルコールには抑制性の神経伝達物質であるGABAの作用を強める働きがあり、これによって不安や緊張が和らぎます。

しかし、この効果は一時的なものに過ぎません。新たに摂取したアルコールもまた代謝される必要があり、結果として肝臓の負担は倍増します。さらに、アセトアルデヒドの生成も継続されるため、症状が改善されるどころか、より長期間にわたって不快な状態が続くことになります。

また、迎え酒によって脱水状態がさらに悪化する点も見逃せません。アルコールには利尿作用があり、体内の水分が失われやすくなります。。二日酔いの状態ですでに脱水傾向にある身体に追加のアルコールを入れることで、電解質のバランスが崩れ、頭痛や倦怠感が増強される可能性があります。

まとめ

二日酔いの朝に迎え酒をすると一時的に楽になったように感じられますが、これは症状を根本的に治しているわけではありません。むしろ肝臓が休む間もなくアルコールを分解し続けることになり、ダメージが蓄積しやすくなります。迎え酒で得られる効果は、神経伝達物質の変化や血中アルコール濃度の再上昇による一時的なものに過ぎず、数時間後には症状が再燃します。医学的に正しい対処法は、十分な水分補給、適切な栄養摂取、そして休息です。迎え酒の習慣がある方は、早めに専門医療機関への相談をご検討ください。

