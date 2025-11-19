【レポート】北村匠海、USJで“超最幸”なクリスマスを満喫！「“自分で自分を幸せにする”体験をしてほしい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンにて、11月19日から『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』が開幕する。これに先駆けて11月18日にプレスプレビューが開催され、ブランドアンバサダーの北村匠海が“超最幸”のクリスマスを満喫した。

■北村匠海がパークの仲間たちと冬の開幕を賑やかにお祝い

この冬、パークでは、「今日は自分で飾るんだ」をテーマに、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案する。

オープニングセレモニーには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのブランドアンバサダー就任後、初のパーク公式訪問となる俳優の北村匠海と同事務所の後輩であるダンスボーカルユニット、ICEx（アイス）の阿久根温世＆竹野世梛が登場した。

北村は、「誰と過ごすかということももちろん大事だけど、クリスマスに自分自身を満たすということを、まさにここユニバーサル・スタジオ・ジャパンで感じてほしいです。食べたり、乗り物に乗ったり、そういうのも全部、自分がチョイスできる幸せなので、冬はぜひここに来て、 “自分で自分を幸せにする”体験をしてほしいなと思います」と、 “超最幸”に自分自身を輝かせる新しいクリスマスの過ごし方を、ゲストに向けて発信した。

18時20分ごろ、クリスマスデコレーションやイルミネーションで飾られたクリスマスマーケットに、 北村が、ICExメンバーの阿久根温世、竹野世梛とともに登場。北村たち3人は、2025年初開催の『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』のクリスマス限定グルメをほおばりながら、エルモ、クッキーモンスターとともに、 満面の笑顔でセレモニー会場に到着した。

歩くだけで心躍る華やかなフードフェスティバルに飛び込み、 かわいいキャラクタースイーツなど思い思いのメニューを選び、仲良しの後輩たちとの時間を楽しんだ北村は、 「幸せは自分で見つけるものだということに、特に今年は僕自身も気づけた瞬間がたくさんありました。それをパークに来て体感することで、確実に手に入れられる幸せという感情・体験ができると思います。皆さんが、今年のクリスマスに自分だけの幸せを見つけにここに来てくれたなら、とても幸せです。今回は後輩と来ましたが、誰と来たっていいし、全部自分で選べることなので、ぜひ、今年の冬は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで新しい冬の幸せを発見してみてください」と、ブランドアンバサダーとしての初のパーク公式訪問について語った。

セレモニー前に体験したアトラクション『ジョーズ』については、「久しぶりに『ジョーズ』に乗りました！ サメ映画を見るのが趣味だった時期がありまして、なかでも映画『ジョーズ』は金字塔ですよね。その映画の世界観に入って、目の前で映画を体感できるのは、本当にユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの体験で、久々に“ジョーズを味わった！”という気持ちになりました」と語った。

また、あらたなクリスマス・ナイト・ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～』について、「物語を僕らに直に感じさせてくれて、音楽も演出も素晴らしく、花火もあって、ものすごく見ごたえがありました。見入ってしまいましたね」と自分自身で選び創り出す“最幸”なクリスマスの時間を満喫した様子で語った。

新クリスマスナイトショーに出演するパークの仲間たちと一緒に、北村の「今日は自分で飾るんだ！」という宣言とともに、冬の開幕を賑やかにお祝いした。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

■【画像】パークを満喫する北村匠海とICExメンバーのふたり