「赤ちゃんの初めての歯科検診」はいつからが良い？定期健診とケアの内容も解説！

家庭での予防努力に加えて、歯科医院での定期的なチェックとプロフェッショナルケアは、むし歯予防の重要な柱です。専門家による評価と指導を受けることで、より効果的な予防が期待できます。このセクションでは初回の歯科受診時期とその内容、定期検診の適切な頻度、フッ素塗布の効果について解説します。歯科医院を上手に活用し、赤ちゃんの口腔の健康を専門家とともに守る方法を学びましょう。

監修歯科医師：

柴原 孝彦（東京歯科大学名誉教授）

歯科医院での定期的なチェックとケア

1979年東京歯科大学卒業、2004年東京歯科大学主任教授、2012年東京歯科大学市川総合病院口腔がんセンター長、2020年東京歯科大学名誉教授。著書は「口腔顎顔面外科学（医歯薬出版）」「標準口腔外科学（医学書院）」「カラーアトラス コンサイス口腔外科学（学建書院）」「口腔がん検診 どうするの、どう診るの（クインテッセンス出版）」「衛生士のための看護学大意（医歯薬出版）」「かかりつけ歯科医からはじめる口腔がん検診step1/2/3（医歯薬出版）」「エナメル上皮腫の診療ガイドライン（学術社）」「薬剤・ビスフォスフォネート関連顎骨壊死MRONJ・BRONJ（クインテッセンス出版）」「知っておきたい舌がん（扶桑社）」「口腔がんについて患者さんに説明するときに使える本（医歯薬出版）」など。

家庭での予防努力に加えて、歯科医院での定期的なチェックとプロフェッショナルケアは、むし歯予防の重要な柱です。専門家による評価と指導を受けることで、より効果的な予防が期待できます。

初回の歯科受診時期とその内容

赤ちゃんの初回の歯科受診は、乳歯が生えてから1歳までの間に行うことが推奨されます。この時期の受診は治療が目的ではなく、口腔内の状態確認と保護者への指導が主な内容です。歯科医師は歯の生え方や噛み合わせの状態を確認し、むし歯のリスク評価を行います。

初回受診では保護者への情報提供も重要な役割を果たします。年齢に応じた口腔ケアの方法や、食事に関する注意点、フッ素の利用方法などについて、具体的なアドバイスを受けることができます。また赤ちゃんが歯科医院の雰囲気に慣れる機会にもなります。

受診の際は母子健康手帳を持参し、これまでの成長の記録や予防接種の状況などを共有しましょう。歯科医師は全身の発達状況も考慮に入れて、個別の予防計画を提案してくれます。質問や不安な点があれば、この機会に相談することが大切です。

定期検診の頻度とフッ素塗布

初回受診後は、3~4ヶ月ごとの定期検診を継続することが推奨されます。乳幼児期は歯が次々に生え、口腔環境が急速に変化する時期です。定期的に専門家のチェックを受けることで、問題を早期に発見し、対処することができます。

定期検診ではむし歯の有無を確認するだけでなく、歯の生え方や噛み合わせ、歯磨き方法の磨き残しなどを総合的に評価します。また保護者の磨き方をチェックし、改善点を指導します。お子さんの成長に応じて、徐々に自分で磨く練習も取り入れていきます。

フッ素塗布は定期検診の際に行われる処置の一つです。フッ素は歯質を強化し、酸に対する抵抗力を高める効果が期待できます。定期的なフッ素塗布により、むし歯の発生リスクを減らせる可能性があるとされています。ただしフッ素塗布だけでむし歯を完全に防げるわけではなく、日常の口腔ケアと併用することが重要です。また個人差があるため、効果の程度は人によって異なります。

まとめ

赤ちゃんのむし歯予防は、感染経路の理解と日常的な対策の積み重ねによって実践できます。特に1歳半から3歳までの感染の窓と呼ばれる時期に配慮し、食器の共有を避ける、保護者自身の口腔ケアを徹底するなどの対策を講じることが大切です。乳歯の健康は永久歯や全身の発達にも影響する可能性があるため、軽視せず適切なケアを継続しましょう。ただし完璧を目指す必要はなく、できる範囲で無理なく続けることが重要です。不安な点がある場合は、早めに歯科医院を受診し、専門家の指導を受けることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「幼児期のう蝕予防」

日本小児歯科学会「子どもたちの口と歯の質問箱」

厚生労働省「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」