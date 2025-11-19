19日10時現在の日経平均株価は前日比109.33円（0.22％）高の4万8812.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は900、値下がりは636、変わらずは72と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を86.24円押し上げている。次いでファストリ <9983>が33.69円、フジクラ <5803>が20.06円、リクルート <6098>が9.33円、第一三共 <4568>が7.82円と続く。



マイナス寄与度は108.3円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が12.03円、レーザーテク <6920>が6.55円、ディスコ <6146>が5.55円、任天堂 <7974>が4.68円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、小売、建設と続く。値下がり上位には機械、その他製品、空運が並んでいる。



