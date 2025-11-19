ドジャースは18日（日本時間19日）、左腕のロナン・コップ投手（23）を出場選手登録の前提となる40人枠に入れた。

コップは2メートル1センチの長身左腕でメジャー昇格は1度もないが、今季は傘下3Aで21試合に登板し、1勝1敗、防御率4・56だった。12月に開催されるルール5ドラフトに向けて、流出を防ぐ狙いがあるとみられる。

MLBには、才能あるマイナーリーガーが入団した球団で長年埋もれてしまうことを防止するための「ルール5ドラフト」制度がある。対象になる選手はメジャー契約の40人枠に未登録で、選手が契約を結んだ時点で18歳か、それ以下の場合は契約から5シーズンが経過していること。あるいは契約時に19歳か、それ以上で契約から4シーズンが経過している場合。対象選手はルール5ドラフトで、他球団が指名できる。

一方で、球団は有望選手を指名されたくない場合は、メジャー契約の40人枠に加えておかなければならない。ドジャースは有望株のコップを40人枠に追加した。

ドジャースは前日までに左腕ロビンソン・オルティスをマリナーズに送り、その交換要員としてマイナー右腕タイラー・ゴフ（22）を獲得。このトレードはド軍が40人枠の空きを確保したい意図が強かったとみられ、今回のコップを40人枠に入れても、まだ1枠空きがある。