プチプラなのに高見え！【ハニーズ】40・50代が頼れる♡「大人映えトップス」

オンオフ問わず使えるトップスが欲しいけれど、できるだけ出費は抑えたい……。それなら【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の高見えトップスがおすすめです。今回はプリーツやフロントジップをあしらった、上品なブラウスやプルオーバーをご紹介。大人コーデの即戦力になるかも。

エレガントな雰囲気を醸し出す袖プリーツ

【GLACIER lusso】「袖プリーツウォームブラウス」\3,980（税込）

袖のプリーツディテールが高見えし、エレガントな雰囲気をまとうブラウス。落ち感のある素材も、大人に似合うリッチなムードを漂わせます。襟元と袖口にはシャーリングが施されており、程よい甘さを演出。グレージュ・アイボリー・ネイビー・ダークオレンジの上品な全4色がラインナップ。

きれいめにも大人カジュアルにも着こなしやすいジップトップス

【GLACIER lusso】「フロントジップトップス」\2,980（税込）

シンプルで洗練感のあるジップトップス。「ふんわりとした肌触りで伸縮性もある」（公式サイトより）スウェット素材を使用しており、きれいめにもカジュアルにも着こなせそうです。ゆとりのあるシルエットなので楽に着やすく、シャツの上に重ね着するのも◎ ジップの上げ下げを調整すれば、抜け感をプラスできます。グレージュ・ブルー・チャコールの全3色展開。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M