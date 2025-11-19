£Õ¡½£±£·ÆüËÜ¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¾¡Íø¤Ç£¸¶¯Æþ¤ê¤â£Ó£Î£Ó¤Çµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡ÖÇ¯Îðº¾¾Î¡©¡×¡Ö£±£·ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î£Õ¡½£±£·£×ÇÕ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£²²óÀï¡Ê£±£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢¹»³Ë¾´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë£±¡½£±¤«¤éÆÍÆþ¤·¤¿£Ð£ËÀï¡Ê£µ¡½£´¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾£¶Ê¬¤Ë£Æ£×¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¡Ê£Æ£ÃÎ°µå£Õ¡½£±£¸¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀèÀ©ÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³£±Ê¬¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë£Ð£Ë¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤â¡¢£Ç£ËÂ¼¾¾½¨»Ê¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹£Æ£Ã¡Ë¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾£²£²Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ÆÆÍÆþ¤·¤¿£Ð£ËÀï¤ÇÆüËÜ¤Ï£µ¿ÍÁ´°÷¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ö£Á£Ö£Å£Ì¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î£Ç£ËÂ¼¾¾¤¬£Ð£Ë¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£ÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬Æ±Âç²ñ¤Ç£¸¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£±Ç¯¥á¥¥·¥³Âç²ñ°ÊÍè£±£´Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Ç²áµîºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¡£¹»³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï½à¡¹·è¾¡¡Ê£²£±Æü¡Ë¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë
¡¡ÆüËÜ¤Î²÷¿Ê·â¤Ë£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö·ãÆ®¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¾¡¤Á¤Ï¾¡¤Á¡×¡Ö£Ð£ËÀï¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤À¤¼¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È£¸¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ê¡×¡ÖËÌ¤ÏÉÔµ¤Ì£¡×¡ÖÇ¯Îðº¾¾Î¡©¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëËÌÄ«Á¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡×¡ÖÁê¼ê¤Ï¤È¤Æ¤â£±£·ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸ÏÈ¡©¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤âÂ¿¤¯½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£