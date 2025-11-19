難民キャンプから負傷者を病院へ搬送する救急車＝18日、レバノン/Mohammad Zaatari/AP

（CNN）レバノン南部のパレスチナ難民キャンプで18日、イスラエル軍による攻撃があり、レバノン保健省によれば、13人が死亡した。

保健省によると、海岸都市サイダ郊外にある難民キャンプが攻撃を受けた。負傷者も出ている。救急車が近隣の病院へ負傷者を搬送しており、保健省は住民に献血を呼びかけている。

国営メディアは、ドローン（無人機）が難民キャンプのモスク（イスラム教礼拝所）付近の車を標的にしたと伝えた。その後、3発のミサイルが同モスクと隣接する建物を攻撃したという。

イスラエル軍（IDF）は、今回の攻撃について、IDFおよびイスラエル国家に対するテロ攻撃の計画と実行に使われていたイスラム組織ハマスの訓練施設を狙ったものだと発表した。「IDFはレバノンにおけるハマスの拠点に対して作戦を展開しており、ハマスのテロリストが活動する場所では今後も作戦を継続する」

サイダのパレスチナ解放機構（PLO）地元組織は今回の攻撃を非難した。

イスラエルは2024年10月にも同キャンプを攻撃しており、当時は武装組織「アル・アクサ殉教者旅団」を標的にしたと述べていた。同キャンプは24年11月のイスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で成立した停戦後、レバノン政府によって武装解除された施設の一つ。

国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）によると、同キャンプには1948年、パレスチナ沿岸部の町から逃れてきた人たちが最初に到着した。その後、レバノン国内の他地域から移動したパレスチナ難民もここに定住している。

イスラエルは2年以上にわたり、レバノン国内でヒズボラやパレスチナ武装勢力を標的とした空爆を続けている。