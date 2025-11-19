´ÑµÒ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¦¡ªºäËÜ´ë²è¡Ø¤µ¤ê¤æ¤¯¤â¤Î¤ß¤Ê¡ÙÅìµþ¸ø±é
Âçºå¤ÈÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖºäËÜ´ë²è¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¤µ¤ê¤æ¤¯¤â¤Î¤ß¤Ê¡Ù¤ò2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦»°Âë¤ÎSCOOL¤Ë¤Æ¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçºå¸ø±é¤Ç¤Ï2ÅÙ¤ÎÄ¶Ëþ°÷¤òµÏ¿¤·¡¢Àé°¬³Ú¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö°Â³Ú»à¡×¤È¤¤¤¦¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ÑµÒ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¦ÏÃÂêºî¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅìµþ¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
ºäËÜ´ë²è¡Ø¤µ¤ê¤æ¤¯¤â¤Î¤ß¤Ê¡ÙÅìµþ¸ø±é
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§SCOOL¡ÊÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¡Ë
ÎÁ¶â¡§°ìÈÌÁ°Çä 4,000±ß ¡¿ U25Á°Çä 2,000±ß ¤Ê¤É
¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò³Ý¤±°ã¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÈá·à¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëºäËÜ´ë²è¤ÎÂè23²ó¸ø±é¡£
°Â³Ú»àÀ©ÅÙ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ê°Õ»×¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊì¤È¡¢¤½¤Î¡Ö»öÁ°¤Î»Ø¼¨¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¦²ÈÂ²¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿²ñÏÃ·à¤Ç¤¹¡£
Âçºå¸ø±é¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤ËëÀÚ¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥é¥¹¥È¤ÎÂæËÜ°ì¥Ú¡¼¥¸¤Çµã¤±¤ëºîÉÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¸ø±é¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë±é½Ð¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢ºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤ò¿¼¤á¤¿·Á¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÈÈþ¤·¤¤ËëÀÚ¤ì¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿Ç»Ì©¤ÊÊª¸ì
Êª¸ì¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»Í½½Âå¤ÎÃË¡¦¥æ¥¦¥ê¤È¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òËº¤ìµî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¡¦¥¢¥ó¥Ê¡£
¥æ¥¦¥ê¤Ï¡¢Êì¤«¤é»öÁ°¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Â³Ú»à¡×¤Î»Ø¼¨¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÊ¤äµÁÉã¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊì¤Î°Õ»Ö¡×¤È¡Öº£¤ÎÊì¤Î°Õ»Ö¡×¤Î¥º¥ì¡£
¡ÖÊì¤µ¤ó¡£ËÍ¤ÏÊì¤µ¤ó¤Î»à¤ò¡¢Êì¤µ¤ó¤ËÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡×
Åú¤¨¤Î½Ð¤Ê¤¤Ìä¤¤¤òÁ°¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯²ÈÂ²¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÌ¤ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·±Ô¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬ËÂ¤°¡ÖÀÅ¤«¤Ê¾×·â¡×
½Ð±é¤Ï¡¢ÃæÌîæâ¡Ê¶òÆÅÆ²¡Ë¡¢¹¾ËÜ¿¿Î¤»Ò¡¢ÀîÅº¸øÆó¡Ê¥Æ¥Î¥Ò¥é¥µ¥¤¥º¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆºäËÜ´ë²è¤ÎÁñ»ÊÊâÈþ¤Î¼ÂÎÏÇÉ4Ì¾¡£
½ÏÎý¤Î±éµ»¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¸÷¤È²»¤Î±é½Ð¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÎºäËÜÎÃÊ¿»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÈÕÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤ÊºÇ¸å¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌä¤¤¤«¤éËÜºî¤òÃåÁÛ¡£¡Ö´Ñ¤¿¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÀ¸¤ÎÁªÂò¡É¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Õ¾Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇÛÎ¸¡Ê¥È¥ê¥¬¡¼¥¢¥é¡¼¥È¡Ë
ËÜºî¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸»à¤ä°Â³Ú»à¡¢Ç§ÃÎ¾É¡¢¼«»à¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¸½¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±é½Ð¾å¡¢Âç¤¤Ê²»¤ä°ÅÅ¾¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÑµÒ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤·¤Æ¡¢·üÇ°¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï»öÁ°¤ÎÂæËÜPDFÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾ÜºÙ¤Ï·àÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤Î´Õ¾Þ¤ÏÉÔ²Ä¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤ë¡¢ÀÅëí¤ÇÀÚ¼Â¤Ê²ÈÂ²¤Î¥É¥é¥Þ¡£
ºäËÜ´ë²è¡Ø¤µ¤ê¤æ¤¯¤â¤Î¤ß¤Ê¡ÙÅìµþ¸ø±é¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ´ÑµÒ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¦¡ªºäËÜ´ë²è¡Ø¤µ¤ê¤æ¤¯¤â¤Î¤ß¤Ê¡ÙÅìµþ¸ø±é appeared first on Dtimes.