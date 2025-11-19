最大35%OFF！さぬき健康本舗「ブラックフライデー期間限定セール」

さぬき健康本舗（香川県高松市）は、希少な「国産長寿ザメ」を使用した健康食品をお得に購入できる「ブラックフライデー期間限定セール」を、楽天市場とAmazonにて順次開催します。

東京農工大学との共同研究で証明された「5.75倍のパワー」を持つプロテオグリカン配合サプリなどが、最大35%OFFとなる年に一度のチャンスです。

さぬき健康本舗「ブラックフライデー期間限定セール」

販売場所：楽天市場、Amazon

世界でも希少な、80年以上生きるとされる「国産長寿ザメ（アブラツノザメ）」を専門に扱うさぬき健康本舗。

「立つ・歩く・座る」といった日常の動作に欠かせない軟骨成分を配合したサプリメントが、ブラックフライデーに合わせて特別な割引価格で登場します。

各モールでの開催期間と内容は以下の通りです。

【楽天市場】

期間：2025年11月20日（木）〜11月27日（木）

内容：対象商品が35％OFFとなるクーポン配布

【Amazon】

期間：2025年11月26日（水）〜12月7日（日）

内容：対象商品が20％OFF

金の穂・極（きわみ）

通常価格：3,980円（税込）

※セール期間中は上記価格から割引（楽天：35%OFFクーポン／Amazon：20%OFF）

内容量：1袋60粒入り

「金の穂・極」は、加齢とともに気になる「ふしぶし」の悩みにアプローチする健康食品です。

最大の特徴は、希少なアブラツノザメから抽出された「金のプロテオグリカン」。東京農工大学との共同研究により、一般的なサケ由来のプロテオグリカンと比較して「5.75倍のパワー」があることが証明されており、特許も取得しています（特許第7435738号）。

たった1粒に国内最大級の配合量（非変性プロテオグリカン35mg、非変性II型コラーゲン70.5mg）を凝縮。1袋（60粒）を作るのに、なんとアブラツノザメ1頭分が使用されているという贅沢な仕様です。

骨の奇形や癌がほとんど見られないと言われる強靭な生命力を持つアブラツノザメ。

その恵みを独自の非加熱製法で「極生」のまま配合しているため、成分本来の力をダイレクトに感じられます。

出雲珠うさぎ金油プレミアム

通常価格：2,980円（税込）

※セール期間中は上記価格から割引（楽天：35%OFFクーポン／Amazon：20%OFF）

内容量：1袋120粒入り

こちらは、国産長寿ザメの「肝油」に着目したサプリメントです。

深海で生き抜くサメの肝臓には、現代人に不足しがちなサラサラ成分がたっぷり。「出雲珠うさぎ金油プレミアム」なら、1日4粒飲むだけで、マグロの赤身約12切れ分に相当するDHA・EPA・DPAを摂取できます。

さらに、深海ザメ特有の成分「DAGE（ジアシルグリセリルエーテル）」も豊富に含有。国内のGMP認定工場で製造された安心品質で、魚嫌いな方や毎日の生活習慣が気になる方をサポートします。

「いつまでも元気に歩きたい」という願いに寄り添う、こだわりの国産サメサプリ。

さぬき健康本舗「ブラックフライデー期間限定セール」の紹介でした！

