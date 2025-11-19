京町家で味わうとらふぐ・うなぎ・蟹！ 玄品「京都烏丸」

とらふぐ料理専門店「玄品」を展開する関門海は、京都市内3店舗目となる「玄品 京都烏丸」を2025年11月19日（水）にオープンします。

京町家をリノベーションした風情ある空間で、看板メニューの「とらふぐ」に加え、うなぎや蟹といった高級食材を堪能できる新店舗です。オープンを記念して、3日間限定の「てっちり半額」フェアも開催されます。

玄品「京都烏丸」

オープン日：2025年11月19日（水）

場所：京都市下京区高倉通り四条下ル高材木町220（阪急京都線 烏丸駅 徒歩2分）

営業時間：ランチ 12:00〜15:00／ディナー 17:00〜22:00

京都のビジネス中心地でありながら観光スポットも多い四条烏丸エリアに、京町家づくりの新店舗が誕生しました。

「ふぐ」を通じて日本の食文化を世界に発信するというミッションのもと、伝統的な空間で日本料理の真髄を楽しめます。

風情あふれる京町家の空間

店舗は京都ならではの町家づくりを活かしたデザインが特徴です。

店内には中庭と奥庭が配され、入口から奥座敷へと続く細長い石畳が、古き良き京屋敷の静謐な趣を演出しています。

8名まで利用可能な半個室は接待や会食に、30名以上収容可能な奥座敷は団体での利用にも対応しており、ビジネスから観光まで幅広いシーンで活用できます。

3日間限定「てっちり半額」フェア

開催期間：2025年11月19日（水）〜11月21日（金）

オープンを記念して、3日間限定のお得なキャンペーンが開催されます！

期間中、店内飲食に限り、対象コース（玄・醍醐・天楽・玄也玄）に含まれる「てっちり（ふぐちり鍋）」が半額で提供されます。実質1,340円引きとなるこの機会に、自慢のふぐ料理をお得に楽しめます。

【価格例（税込）】

「玄」コース：通常5,300円 → 3,960円

「醍醐」コース：通常6,800円 → 5,460円

とらふぐ・うなぎ・蟹の共演

「玄品」といえば、独自の熟成技術を用いた「熟成とらふぐ」が最大の魅力。

旨味が凝縮された「てっさ（ふぐ刺し）」や、プリプリの食感が楽しめる「てっちり」は必食の価値があります。

さらに京都烏丸店では、とらふぐ料理に加え、「国産うなぎ」や「蟹」といった日本を代表する味覚も提供されます。

視覚と味覚の両方で日本を感じられる料理の数々は、国内のゲストはもちろん、インバウンドの旅行者にとっても特別な体験となること間違いありません。

京風情あふれる空間で、日本の美食を心ゆくまで堪能できる新スポット。

玄品「京都烏丸」の紹介でした！

