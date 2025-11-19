ダンディ坂野や「ねば〜る君」によるステージも！サンキュー耳鼻科クリニック「ひたちなか サンキュー耳鼻科Fes」

サンキュー耳鼻科クリニック（茨城県ひたちなか市）は、地域への感謝と元気を届けるチャリティーイベント「ひたちなか サンキュー耳鼻科Fes」の第二回を2025年10月12日（日）に開催しました。

会場のひたちなか市文化会館には約1,100名が来場し、ダンディ坂野さんや「ねば〜る君」など豪華ゲストによるステージや、多彩なホワイエ企画で大きな賑わいを見せました。

サンキュー耳鼻科クリニック「ひたちなか サンキュー耳鼻科Fes」

開催日：2025年10月12日（日）

参加料金：無料

場所：ひたちなか市文化会館（茨城県ひたちなか市）

サンキュー耳鼻科クリニックが主催する、地域活性化とチャリティーを目的とした大規模な無料フェスイベントです。

「どうせ治すなら楽しく」をモットーに掲げ、ユニークな「コスプレ診療」で知られる同院ならではの、「楽しさ」と「元気」が詰まった一日となりました。

豪華ゲストが登場したホール内プログラム

メイン会場となるホールでは、幅広い世代が楽しめる多彩なプログラムが展開されました。

大物芸能人であるダンディ坂野さんや、茨城県非公認キャラクター「ねば〜る君」、大道芸人のTommyさんらがステージを盛り上げ、会場は笑いと熱気に包まれました。

プロのパフォーマンスだけでなく、患者さんによる発表や、同院オリジナル映画の上映など、手作り感と温かみのあるコンテンツも実施。

フィナーレでは出演者と観客が一体となり、イベントの最後を華やかに締めくくりました。

お祭り気分のホワイエ企画

価格：わたあめ・ポップコーン 10円など

ホワイエエリアでは、お祭り気分を味わえる縁日やグルメコーナーが充実！

最大90％オフの抽選おにぎりやカレー、コロッケ販売に加え、10円で楽しめる「マシマシわたあめ」やポップコーンなど、破格のグルメが登場しました。

体験型コンテンツとして、「テンション爆上げフォトブース」や「コスプレ展」、さらにはイベントの疲れを癒やす「足湯コーナー」まで設置されました。

射的やUFOキャッチャーなどのゲームコーナーも人気を集め、有料コンテンツの収益は全てチャリティーとして寄付されます。

「どうせ治すなら楽しく」院長の想い

主催のサンキュー耳鼻科クリニック院長、乾 智一氏は、「ナニコレ珍百景」などのメディアでも取り上げられる「コスプレ診療」で有名です。

「医療機関に行きたい人なんていない」という現実を受け止め、「患者さんが少しでも笑顔になって元気になってもらいたい」という想いから、10年以上にわたり毎日コスプレ姿での診療を続けています。

今回のフェスも、「地域発の元気な社会づくり」を目指して開催され、多くの来場者に笑顔と元気を届けました。

地域住民とクリニックが一体となって作り上げた、笑顔あふれるチャリティーイベント。

サンキュー耳鼻科クリニック「ひたちなか サンキュー耳鼻科Fes」の開催レポートでした！

