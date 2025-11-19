赤ちゃんが眠っているベビーベッドを覗いてみた飼い主さん。すると、そこにはお客さんがいたようで…？微笑ましい"幸せの風景"の投稿には、「なんていい光景♡」「おすそ分けありがとうございます！」と絶賛の声が寄せられることに。21万表示を超えて、たくさんの人を癒やしています。

【写真：赤ちゃんが眠っているベビーベッドを覗いたら、『2匹のネコ』が…】

ベビーベッドで眠る赤ちゃんのそばに…

ある日、Xアカウント『標準野郎』に投稿されたのは、2頭のキジトラ猫の飼い主さんの日常の風景。そこには、生まれて間もない赤ちゃんがベビーベッドに寝ている姿が。ふわふわの枕に頭を乗せ、優しく光る間接照明に照らされている赤ちゃんの姿を見たら、家族たちからたくさんの愛を一身に注がれていることが伝わってきます。

そんな赤ちゃんのそばには、赤ちゃんの様子を見にやってきた"可愛いお客さん"の姿もあったといいます。

赤ちゃんを見守るお兄ちゃんたち

ベッドに寝転がってまったりタイムの赤ちゃん。その足元には…赤ちゃんを見守る"お兄ちゃん"たちの姿が！赤ちゃんの足元で2頭の猫ちゃんが静かに丸まっていたといいます。

赤ちゃんがぐっすり眠れているか、様子を見に来てくれたのでしょうか？赤ちゃんを押しつぶさないよう、ベッドの隅にかたまっている猫ちゃんたちの姿に愛を感じます。

猫ちゃんたちのお気に入りスポットに

優しい空気が流れるベビーベッドでまったりとくつろぐ赤ちゃん。もともとは赤ちゃんのために用意されたベビーベッドですが、どうやら猫ちゃんたちもお気に入りのご様子。赤ちゃんが居ないときにも、ふたりはよくくつろぎに来るのだとか。

きっと、このベビーベッドに3人で眠っていたことは、猫ちゃんたちにとっても懐かしい思い出になることでしょう。

この光景には、「最高です！」「親衛隊が赤ちゃんを見守ってくれてますね」「うわぁぁ！なんて尊い！」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

Xアカウント『標準野郎』では、そんな猫ちゃんたちの様子や、飼い主さんの日頃の呟きなどが投稿されていますよ。

猫ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「標準野郎」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。