◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

　今年のマイルＣＳは、今年の安田記念を制したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）をはじめ、昨年Ｖのソウルラッシュ、ヴィクトリアＭ勝ちのアスコリピチェーノらトップマイラーが勢ぞろい。そんな一戦で、馬券の参考になる記録を紹介する。

　◆安田記念＆マイルＣＳ同一年制覇は８頭

　安田記念勝ち馬は延べ２８頭が出走。勝ち馬は９頭で勝率は．３２１。うち同一年に制覇したのは８頭で、ジャンタルマンタルが勝てば史上９頭目の春秋Ｖとなる。

＜安田記念＆マイルＣＳ制覇馬＞

★ニホンピロウイナー　１９８５年

★ノースフライト　１９９４年

★タイキシャトル　１９９８年

★エアジハード　１９９９年

★ダイワメジャー　２００７年　

★モーリス　２０１５年

★インディチャンプ　２０１９年

★グランアレグリア　２０２０年

　グランアレグリア　２０２１年

★は同一年に制覇

　◆マイルＣＳ連覇は６頭　データ的には厳しい！？

　マイルＣＳ勝ち馬は延べ２５頭が出走し、連覇を達成したのは６頭。ソウルラッシュが勝てば史上７頭目となるが、達成率は．２４０とやや厳しいデータも。

ニホンピロウイナー　１９８４、８５年

ダイタクヘリオス　１９９１、９２年

タイキシャトル　１９９７、９８年

デュランダル　２００３、０４年

ダイワメジャー　２００６、０７年

グランアレグリア　２０２０、２１年