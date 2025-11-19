【マイルＣＳ・記録メモ〈１〉】安田記念＆マイルＣＳ同一年制覇は１９８５年ニホンピロウイナーなど過去８頭 ジャンタルマンタル達成なるか
◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）
今年のマイルＣＳは、今年の安田記念を制したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）をはじめ、昨年Ｖのソウルラッシュ、ヴィクトリアＭ勝ちのアスコリピチェーノらトップマイラーが勢ぞろい。そんな一戦で、馬券の参考になる記録を紹介する。
◆安田記念＆マイルＣＳ同一年制覇は８頭
安田記念勝ち馬は延べ２８頭が出走。勝ち馬は９頭で勝率は．３２１。うち同一年に制覇したのは８頭で、ジャンタルマンタルが勝てば史上９頭目の春秋Ｖとなる。
＜安田記念＆マイルＣＳ制覇馬＞
★ニホンピロウイナー １９８５年
★ノースフライト １９９４年
★タイキシャトル １９９８年
★エアジハード １９９９年
★ダイワメジャー ２００７年
★モーリス ２０１５年
★インディチャンプ ２０１９年
★グランアレグリア ２０２０年
グランアレグリア ２０２１年
★は同一年に制覇
◆マイルＣＳ連覇は６頭 データ的には厳しい！？
マイルＣＳ勝ち馬は延べ２５頭が出走し、連覇を達成したのは６頭。ソウルラッシュが勝てば史上７頭目となるが、達成率は．２４０とやや厳しいデータも。
ニホンピロウイナー １９８４、８５年
ダイタクヘリオス １９９１、９２年
タイキシャトル １９９７、９８年
デュランダル ２００３、０４年
ダイワメジャー ２００６、０７年
グランアレグリア ２０２０、２１年