◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

今年のマイルＣＳは、今年の安田記念を制したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）をはじめ、昨年Ｖのソウルラッシュ、ヴィクトリアＭ勝ちのアスコリピチェーノらトップマイラーが勢ぞろい。そんな一戦で、馬券の参考になる記録を紹介する。

◆安田記念＆マイルＣＳ同一年制覇は８頭

安田記念勝ち馬は延べ２８頭が出走。勝ち馬は９頭で勝率は．３２１。うち同一年に制覇したのは８頭で、ジャンタルマンタルが勝てば史上９頭目の春秋Ｖとなる。

＜安田記念＆マイルＣＳ制覇馬＞

★ニホンピロウイナー １９８５年

★ノースフライト １９９４年

★タイキシャトル １９９８年

★エアジハード １９９９年

★ダイワメジャー ２００７年

★モーリス ２０１５年

★インディチャンプ ２０１９年

★グランアレグリア ２０２０年

グランアレグリア ２０２１年

★は同一年に制覇

◆マイルＣＳ連覇は６頭 データ的には厳しい！？

マイルＣＳ勝ち馬は延べ２５頭が出走し、連覇を達成したのは６頭。ソウルラッシュが勝てば史上７頭目となるが、達成率は．２４０とやや厳しいデータも。

ニホンピロウイナー １９８４、８５年

ダイタクヘリオス １９９１、９２年

タイキシャトル １９９７、９８年

デュランダル ２００３、０４年

ダイワメジャー ２００６、０７年

グランアレグリア ２０２０、２１年