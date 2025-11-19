「東日本大震災」を機に導入開始も…

ヨーロッパ地域などの道路では、信号機のない環状交差点「ラウンドアバウト」が普及しています。安全性の高さや災害への強さが利点である一方、日本では2025年現在、導入は進んでいると言えません。何が課題となっているのでしょうか。

【挑戦的…！】これが一番”都会”の「日本版ラウンドアバウト」です（写真で見る）

ラウンドアバウトは一般的な十字形状の信号交差点とは異なり、中心部分に設けられた円形の道路を、一方向に周回しながら通行するタイプの交差点です。1970年代以降、ヨーロッパやアメリカで普及し、今では広く一般化しています。

その最大の特徴は、安全性の高さです。構造上、通行する車両は速度を落とさざるを得ないことや、車両同士が交錯する地点が、従来の信号交差点より圧倒的に少ないことが、事故の発生を抑えています。

警察庁の統計によると、ラウンドアバウト導入後の交通事故発生件数は、年間で約6割減少しています。特に死亡・重傷事故については、導入されてから1件も発生していない（2021年度時点）というデータもあります。

また、ラウンドアバウトは信号機を設置しなくても運用できるため、停電が発生しても問題なく通行が可能です。日本では東日本大震災をきっかけに、災害に強いラウンドアバウトを整備するための検討が加速。2014年に道路交通法が改正され、本格的な導入が始まりました。

その一方、日本で整備されたラウンドアバウトの数は、2023年3月末時点で全国155か所。限定的な導入にとどまっているのには、いくつかの原因があります。

そもそも“日本の道路”に向いてない？

まず課題となっているのが用地の確保です。ラウンドアバウトはもともと広い面積を必要とする構造で、トラックやバスなどの大型車が通行することも考慮した場合、環状部分の直径は36m〜40mほど必要となります。しかし都市部をはじめ、すでに多くの建物が密集している日本において、このように広大な用地はなかなか取得できません。



大分県宇佐市の「ラウンドアバウト」（画像：国土交通省）



また、ラウンドアバウトは許容できる交通容量が低く、キャパシティを超えた際には、効率が一般的な交差点以下まで落ちる欠点があります。国土交通省ではラウンドアバウトの整備条件として、1日の総流入交通量が1万台未満という目安を設けています。ところが日本の都市部では、主要な交差点の多くがこの基準を超過しているため、そもそも導入ができないのです。

さらに日本は欧米に比べ、歩行者や自転車の通行が多いことも問題です。ラウンドアバウトは、車両だけの通行ならばノンストップで通過できますが、横断交通も過密な日本では現実的な運用形態ではありません。

これらの要因から、日本におけるラウンドアバウトの整備事例は、交通量の少ない住宅地などに限られています。数が少ないことから、ドライバーへの通行ルールの周知も進んでおらず、初めて利用したドライバーを混乱させる、悪循環も生んでしまっているのが現状のようです。