Hey! Say! JUMP高木雄也“キャプテン”、トラジャ松倉海斗ら後輩たちと水泳対決「全然負ける気がしない！」
Hey! Say! JUMPが出演するフジテレビ系バラエティー『いたジャン！』では、26日、12月3日の放送に、Travis Japan・松倉海斗、ふぉ〜ゆ〜・松崎祐介、少年忍者・檜山光成、久保廉、SpeciaL・松尾龍が参戦することが決定した。
【写真】「GHOST」ジャケット写真
その道に精通した“マッチメーカー”に“Hey! Say! JUMPにこんなハンデを与えたら一流の方々とも絶対白熱した戦いになる！”という対決をマッチメイクしてもらい、勝敗を予想する新企画「マッチメーカー」で、その道の王者とハンデマッチを送る。
新企画初回の水泳対決の“マッチメーカー”は、シドニーオリンピック水泳女子４×100ｍリレー銅メダリストの田中雅美。世界で戦ってきた田中が考える勝負は、中学女子チャンピオンを倒せ！400メートル自由形対決。中学生1人に対して“いたジャン！チーム”は8人が25メートルを2回ずつ泳ぐリレー形式で対抗する。
小学校6年生まで水泳を習っており選手育成コース出身の松倉、0歳から水泳を習っていた久保ら、水泳と運動に自信のある助っ人5人と、Hey! Say! JUMPで一番水泳が得意な高木雄也（※高＝はしごだか）、運動神経抜群の知念侑李、ジムで定期的に泳いでいる有岡大貴という最強の8人で構成されるとあって、「全然負ける気がしない！」と自信をのぞかせる“いたジャン！チーム”のキャプテン高木。
さっそく、ウォーミングアップを兼ねて一度泳いでみることに。松倉、檜山、久保、松尾が奇麗なフォームで泳ぐ一方、豪快な泳ぎを見せる松崎。そして着実に前に進んでいく知念と有岡。いよいよキャプテンの出番と思われた矢先、高木の口から信じられない言葉が飛び出す。
彼らと対決するのは、今年の夏に開催された全国中学校水泳競技大会400メートル自由形の部で優勝した女子中学生。田中いわく、選手たちは夏の大会に向けてコンディションを整えるため、今の時期は万全ではないといい、“いたジャン！チーム”にとっては勝てるチャンスがあるんだとか！しかし「ここで勝てたら本当のチャンピオンとして認めてもらえる」と話す彼女は、その本領を余すところなく発揮する。
「もちろん勝つ！負けには来ていない」「若さを見せます！先輩に恥はかかせません！」と豪語する頼もしい後輩たちとともに奮闘する知念、有岡、高木は勝負に勝つことはできたのか。スタジオで見守る山田涼介、伊野尾慧も“マジでいい勝負してる！”“オリンピックみたい！”と盛り上がった白熱の戦いの行方とは。
なお26日は深夜0時15分〜0時45分、12月3日深夜0時25分〜0時55分で放送される。
