50代を過ぎると「何もないところでつまずく」「突然よろけてヒヤリとする」「手すりがないと階段の上り下りが不安」……。そんなことが増えてきたら、もしかして足腰の衰えのサインかもしれません。

筋肉は、特別に意識して運動や食事をしないかぎり、通常は年齢を重ねるにしたがって減少していきます。骨についても同じ。骨密度が低下して骨が弱くなり、関節の柔軟性や可動域も減少していきます。そんな筋肉と骨がともに衰えることにより、バランスを保つことが難しくなって、つまずいたり転んだりすることが多くなってくるのです。

本記事では、25年以上にわたり、数えきれないほどの「よくつまずく」「よろけやすい」患者さんと会ってきた、という往診専門の整形外科医・古賀昭義さんの著書『「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK』より一部を抜粋し、骨折や転倒がいかにリスクかを考えつつ、骨折や転倒予防につながる筋骨体操の方法もご紹介します。

歩けなくなると寝たきりになる可能性高まる

国民生活基礎調査の「要支援・要介護になった原因」（2022年）のうち、介護が必要となった要介護の主な原因を詳しく見ると、第1位は「認知症」が23.6％で最も多く、次いで第2位は「脳血管疾患（脳卒中）」が19.0％、第3位「骨折・転倒」13.0％となっています。

さらに、要支援の主な原因では、第1位が「関節疾患」の19.3％、第2位「高齢による衰弱」17.4％、第3位「骨折・転倒」16.1％です。

これらをまとめた下のグラフでは、第1位は「認知症」の16.6％、第2位が「脳血管疾患」の16.1％です。第3位の「骨折・転倒」13.9％と第5位の「関節疾患」10.2％を合わせると24.1％になり、1位の認知症よりも高くなります。

つまり骨や関節のトラブルから支援や介護が必要となるケースが全体の4分の1近くを占めることがわかります。

（画像：「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK）

もちろん、どの原因も歩けなくなることにつながることですが、特に骨や関節のトラブルから介護が必要になる人は、想像以上に多いことがおわかりいただけると思います。

なかでも高齢者の要介護に直結するのが、太ももの大腿骨の付け根を折ってしまう「大腿骨（だいたいこつ）近位部骨折」です。ここが折れると、手術を受けても機能が十分に回復しなかったり、長い入院生活で全身の機能が衰えたりするなどして、そのまま自力で歩くことができなくなってしまうことが多いのです。

大腿骨近位部骨折は、日本で年間約20万件も発生しています。1日当たりでは実に600件近く。この骨折を起こすと、2割の方は1年以内に亡くなってしまいます。

このような危険な骨折に至る原因が骨粗しょう症なのです。

骨粗しょう症は、骨の強度が低下することで引き起こされます。骨粗しょう症が原因で折れる骨はほぼ決まっていて、脚の付け根、背骨、腕と肩の間、手首の4カ所に集中します。

脚の付け根あたりで大腿骨が折れる「大腿骨近位部骨折」、背骨を構成している椎骨の椎体の部分がもろくなってつぶれる「椎体（ついたい）圧迫骨折」、腕の付け根の「上腕骨近位部骨折」、手首の「橈骨（とうこつ）遠位端骨折」です。

骨には、スポンジが硬くなったような構造の「海綿骨」と、ギュッと詰まっていて硬い「皮質骨」の2種があります。

海綿骨は代謝が早く、加齢による影響を受けやすいので、歳をとると骨密度が下がりやすいのです。その結果、骨粗しょう症が進むと、海綿骨が多い部分が折れやすくなっていきます。それが下図に示された部位なのです。



（画像：「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK）

怖い骨折の連鎖「ドミノ骨折」を防ぐには？

例えば、背骨を骨折すると、そのほかの背骨も次から次へと骨折してしまったり、太ももなどほかの部位も連鎖して骨折してしまったりすることがあります。これは、一度骨折すると、ドミノ倒しのように次々と骨折するので、「ドミノ骨折（骨折の連鎖）」といわれます。

過去に背骨を骨折している人が新たに背骨の骨折を起こす頻度は約5倍、新たに太ももの付け根の骨折を起こす頻度は約2.5倍というデータもあり、過去に骨折したことがない人と比べると、発生率が明らかに高くなっています（下グラフ参照）。



（画像：「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK）

しかも、気がつかないままいつの間にか骨折していることもあるので、十分に注意が必要です。

骨折の連鎖が起こると、日常の生活や活動性を著しく低下させ、その結果、介助・介護が必要になる可能性が高くなることも知っておきましょう。

こうしたドミノ骨折を避けるには、骨折の危険性が高い骨粗しょう症を予防して、強い骨を作ることが何よりも大事です。そのためには、カルシウムの吸収を助けるビタミンDの働きが重要になります。

カルシウムは食事からとるだけでなく、日光を浴びることでも得ることができます。日光の紫外線には人間の体内でビタミンDを合成する働きがあるので、適度に日光を浴びるようにしましょう。

また以下に紹介している「筋骨体操」などの運動でも骨を強くすることができるので、積極的に行ってみてください。

太もも・お尻の筋肉を鍛える「10秒スクワット」

骨を強くするには力学的なストレスを与えなければいけません。それによって骨密度を上げ、骨折のリスクを減らすのです。

骨密度に効果がある運動には、加重運動、衝撃運動、高強度の筋力トレーニングの3種類があります。骨に負荷を加える加重運動と衝撃運動、筋力トレーニングを効率よく行う方法が「筋骨体操」です。

本記事では、筋骨体操から「10秒スクワット」のやり方をご紹介します。

スクワットは、太もも前部の大腿四頭筋だけでなく、太ももの後ろ側にあるハムストリングスやお尻の大殿筋もバランスよく鍛えることができます。

ひざを曲げるとき前に出すと痛めやすいので、ひざがつま先より前に出ないように注意しましょう。いすの背もたれに両手を添えるので、高齢者でも安全に行える方法です。

（画像：「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK）



（画像：「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK）



（画像：「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK）





