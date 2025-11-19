グラビアアイドルの三田悠貴（27）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。

グレーのビキニ水着にピンクのサウナハットをかぶった姿を公開し、「どえらい熱いサウナに入ってても写真撮るときは決めっきめの三田です！」とつづった。

「ちょうど1年前の今頃は前髪があったんだな〜って思うと髪伸びるの早くない！？」と髪の成長を感じつつ、「今年もそろそろ終わりに近づいてますが、、みんなと会える日も少なくなってきてて寂しいですが残りの会える時間を楽しく過ごせたらいいな〜って思ってます そしてまた来年も沢山の思い出をみんなと作りたいなと思います あーあー締めくくるにははやいはやいとにかく1日1日大切に以上！」と心境を伝えた。

ファンやフォロワーからも「嫁に欲しいタイプ」「Gorgeous!!!!」「ナイスバディ」「どえらいお胸」「たまらん…かわいい」「神スタイル」「釘付け」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。