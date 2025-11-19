レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が18日、自身のインスタグラムを更新。レースアンバサダーとしての卒業となったSUPER耐久最終戦富士大会の様子を投稿した。

「いつも応援してくれてる皆さんから花束を頂きました」と報告。「5年間レースアンバサダーとして活動できたのは応援してくれるみんなのおかげです 今シーズンをもってレースアンバサダーは卒業となりますが、これからもよろしくお願いいたします」とつづった。

赤を基調としたチームのコスチューム姿で花束を抱えたショットを公開し、「たくさんの思い出と愛をもってこれからも頑張ります」と今後の思いも記した。

ファンやフォロワーからも「5年間お疲れ様でしたこれからも推して行きます」「たくさんの思い出ありがとう」「活躍する姿をサーキットで観れた事は宝物だよ」「更なる御活躍を」など感謝や激励の声のほか、「可愛い過ぎ」「キレイな横顔」「キラキラな笑顔」「お人形さん」「いつも癒されています」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍してきたが、今季限りでの卒業を公言していた。