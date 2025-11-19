ピアニストグラビアアイドルの音羽美奈（27）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。ダンス動画を投稿した。

白と茶色のビキニ水着をダブル着用し、茶色の帽子をかぶり、音楽にあわせて踊った。

また、別の投稿では24日に開催されるコスプレイベント「コスホリック」で着用するとみられる、水色のランジェリーにネコの付け耳をしたショットを公開。「私の第一印象教えてよ」と問いかけ「＃11月24日待ってるよん」とハッシュタグも添えた。

ファンやフォロワーからも「おわぁすごい」「かっわぃぃぃぃぃ」「ナイスダンス」「ダイナマイトボディ」「最高スタイル」「妖艶」「完璧なバランスと美しさがある胸とお尻ですね」「AIかと思った」「限りなくパーフェクトに近い」「才色兼備」「可愛いしピアノ上手い」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。来月14日には自身初のソロコンサートを都内で開催する。