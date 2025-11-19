19日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、水曜日パートナー梅山茜（34）の大阪マラソン（来年2月22日）での目標タイムが4時間25分に設定された。

梅山は大阪マラソンに向けての練習会を16日に大阪城公園で行った。練習会には番組リスナー30人も参加し、それぞれに応じたペースでランニング。「参加される方が少なかったらどうしようかと不安で眠れなかった」梅山だが、熱心なリスナーが各地から集まったという。

「皆さん、集まってくださってうれしかった。感謝です」と、大阪マラソンに向けて心地よい汗を流した。番組パーソナリティーのヤマヒロこと山本浩之（63）に、梅山から「次のマラソンでも目標タイムをクリアできたら焼き肉をごちそうしてほしい」とおねだりする一幕も。今年2月の大阪マラソンでは自己記録を28分も更新する4時間51分でフィニッシュし、ヤマヒロからごほうびの焼き肉をゲットしていた。

ヤマヒロは「次は4時間25分で走ったら焼き肉！」とハッパをかけた。これに梅山は「いや〜、それはキツいですよ」と尻込みしたが、ヤマヒロは「1秒たりとも譲れません。その気になれば上を目指せる！」と激励した。

大好きな焼き肉にありつけるのか？ 本番に向けて、梅山は12月7日の寛平マラソン（ハーフマラソン）を走るほか、リスナー対象の次回練習会も実施する予定という。