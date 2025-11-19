歌手未唯mie（67）が18日、東京・目黒のブルースアレイジャパンで新曲リリースライブを開いた。今月12日に「未唯mie with T−GROOVE＆GEORGE KANO EXPERIENCE」名義でリリースした新曲「Never Did I Stop Loving You」をはじめ「いまが、Choice」「マンデー・モナリザ・クラブ」「Kiss In The Dark」など全12曲を熱唱した。

未唯はド派手な銀色スパンコールの衣装で登場。観客がどよめく中で「ギンギラスパンコール似合うんですよ」と笑顔。新曲を一緒に作ったリミキサーT−GROOVEについて「どんなアレンジをするか、今日のライブをプロデュースしてもらった。今日は全部生演奏。リミックスと生演奏の融合を楽しんで」。T−GROOVEは「今日は“ディスコ・イズ・未唯”で攻めてみました」と話した。

1981年（昭56）にピンク・レディーを解散。翌82年にソロ第2弾としてリリースした作詞阿木燿子、作曲宇崎竜童の「モアモア」を歌って「当時はセクシーすぎると思っていたけど、今はちょうどいい感じ」と振り返った。

10月3日からデジタルで先行配信されていた新曲「Never Did I Stop Loving You」は、今月12日に7インチシングル盤で発売された。72年に伝説の歌手アリス・クラークが発売したアルバムの中の1曲を日本語の歌詞をつけてよみがえらせた。「昔のシングル盤のサイズ。デジタルと違ってアナログ盤は音域がすごい。低域から高域まで楽しんで」と話した。

最後は79年のピンク・レディーの全米デビュー曲「Kiss In The Dark」で締めくくった。

未唯は来年1月10日にビルボード大阪、同12日にビルボード横浜、同17、18日に東京・ブルースアレイジャパンで「仙波清彦Produce未唯mie Sings『新春”Pink Lady Night”2026』」を開く。