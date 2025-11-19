大きめのムチムチボディーに優しさがたっぷり詰まったワンコは、赤ちゃんが狭いスペースでお昼寝している時も強引に添い寝し始めて…？投稿は記事執筆時点で18万回を超えて表示され、微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

【写真：寝ている赤ちゃんの横に来た犬→どうしてもそばにいたくて…まさかの『強引すぎる添い寝』】

ワンコの強引すぎる添い寝

Xアカウント「motimarukun」に投稿されたのは、パグの「もち丸」くんと赤ちゃんが一緒にお昼寝している光景です。

赤ちゃんがベビージムのマットの上で寝ていたら、決して広くはないスペースに強引に入ってきて添い寝し始めたというもち丸くん。パグにしては大きめのムチムチボディーの持ち主なので、マットに体がおさまらなくてお尻がはみ出てしまっています…！

なんだか窮屈そうなのに赤ちゃんのそばを離れようとしないのは、きっと「僕がこの子を守ってあげなくちゃ」と思っているからでしょう。もち丸くんの強引な添い寝に愛と優しさを感じて、心がほっこりしますね。

この投稿には「優しい子」「貫禄ある守護神」「暖かくしてあげようってなったのかな」「ワンチャンおっきい！赤ちゃん小さい！どっちも可愛い」といったコメントが寄せられています。

赤ちゃんとの愛にあふれた日常

日頃からもち丸くんは、赤ちゃんをそばで見守ってくれていることが多いそうです。赤ちゃんに慈愛に満ちた眼差しを向けている姿は、もはやお兄ちゃんというよりもお母さんのよう…！

これからももち丸くんは貫禄たっぷりの体で赤ちゃんに優しく寄り添い、成長を見守り続けてくれることでしょう。いつまでも2人が仲良しでいて、愛と幸せにあふれた日々を過ごせますように。

写真・動画提供：Xアカウント「motimarukun」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。