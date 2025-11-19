赤ちゃんのお世話をするわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、「優しいお姉ちゃん」「面倒みてるのエライ」「可愛いが渋滞してる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：実家に『熱が出た甥っ子』のお見舞いへ→連れて行った犬が…まさかの『面倒を見る光景』】

実家に行ってみたら…

YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」では、犬と猫のほのぼのとした田舎生活を紹介しています。今回は、投稿主であるご夫婦の甥『みーくん』に会いに行ったときの様子が投稿されました。みーくんはご主人の実家にいるそう。なんでも、突然熱を出して寝込んでしまったのだといいます。

お見舞いに付き添うのは、柴犬の『はちくん』と『いちごちゃん』。実家を訪れると、実家で飼われている柴犬の『Qちゃん』が出迎えてくれました。みーくんは寝室で寝ており、ひとまず静かに待つことに。Qちゃんも小さな声で鳴くなどして気を遣っていたそうです。

本当の姉弟のような2人

しばらく待つと、みーくんが起きてきました。みーくんが起きたことを察したQちゃんは、寝室まで迎えに行ったそうです。みーくんは元気を取り戻したようで、壁からひょっこりと顔を出したそう。Qちゃんも揃って顔を出し、ご夫婦の様子をうかがっていたといいます。そんな2人の姿は、まるで本当の姉弟のよう…。

実は、Qちゃんはみーくんのことが大好き。普段から、弟のように可愛がっているのだそうです。大切な弟がやっと復活して、嬉しかったのかもしれません。

ちなみに、はちくんはちょっぴり人見知り。みーくんがリビングにやってくると、少し離れて見守っていたといいます。

犬たちの優しさに包まれて

Qちゃんと仲良しなみーくんは、柴犬3匹に囲まれても動じることはありません。颯爽とおやつを手に取り、みんなに分け与えていたそう。柴犬たちと交流をしたおかげか、体温を測ってみると平熱に戻っていたといいます。

人見知りを発動していたはちくんも、最後はみーくんの弟『あっくん』にご挨拶。Qちゃんの優しさはもちろん、はちくん＆いちごちゃんのお見舞いがあったからこそみーくんが元気になれたのではないでしょうか♡

この投稿には、「元気になってよかった」「犬たちの優しさに包まれててホッコリ」「家族みんな仲がよくてうらやましい」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」には、他にもご家族の微笑ましい姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

