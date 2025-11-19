コットン・きょん、妻妊娠中はマクドナルド通い “クルー姿”で第1子誕生後初公の場
お笑いコンビ・コットンのきょんが19日、都内で行われたマクドナルド『ストローレスリッド新TVCM発表会』に出席。第1子誕生後、初めて報道陣の前に登場し、幸せオーラを振りまいた。
【集合ショット】カワイイ！豪快な永山瑛太に大爆笑のコットン
きょんは、相方の西村真二とともに、ゲストとして登場。元クルーでもあるきょんがマクドナルドクルーのユニフォーム姿で、きょう19日より提供開始されるストローレスリッド（ストローなしでん飲めるフタ）がついたドリンクを新CMに出演する俳優の永山瑛太に提供した。
発表会の終盤のあいさつでは、きょんは「奥さんが妊娠中にマクドナルドしか食べたくないというゾーンに入って、僕はほとんどマクドナルドと往復の時期もあったので、マクドナルドさんに救われたので感謝しています」としみじみ明かしていた。
きょんは2025年7月、妻でタレントのまつきりなとの結婚＆妊娠を発表。11月1日に第1子男児誕生を報告していた。
発表会にはほかに、俳優の永山瑛太、日本マクドナルドのアダム由香利氏が出席した。
