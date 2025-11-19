ゴディバの「パン屋」関西進出、京都・四条通に路面店 新作パン「コロネ（黒豆と抹茶）」公開
ゴディバ ジャパンは、京都・四条通に関西初の『GODIVA Bakery ゴディパン』を12月10日にオープンする。「ゴディパン」として初の路面店となる。
「ゴディパン」は、町のパン屋さん meets ゴディバ」をコンセプトに、日常の中でゴディバを楽しめるベーカリーブランドで、パンを通してチョコレートやカカオの魅力を届ける。全世界初出店となった1号店「GODIVA Bakery ゴディパン 本店」は、2023年8に東京・有楽町に誕生し、オープン時には200人以上の行列ができた。
京都四条店では、ベーカリーキッチンとチョコレートのための低温ルームキッチンを備え、焼きたてはもちろん、店内で作ったチョコレートやクリームで仕上げるなど、こだわりのある商品を提供する。
メニューには、チョコレートコロネをはじめ、クリームパン、カレーパンなど、有楽町の本店で好評の商品のほか、京ことば「であいもん」をメニュー開発のテーマとした京都四条店限定のパンも登場する。「ベルギーのプレミアムチョコレートブランド、ゴディバが解釈する、西洋のパンと日本の菓子パン・惣菜パン、チョコレート・カカオ、京都の食材との組み合わせ、『であいもん』が生み出す、それぞれの個性を引き立たせた、新しいゴディパンをお届けします」と予告する。
■GODIVA Bakery ゴディパン 京都四条店
オープン日：2025年12月10日（水）
所在地： 京都府京都市中京区錦小路通高倉西入西魚屋町592番地1
営業時間：午前11時〜午後6時
定休日：月曜日
メニュー例
コロネ（ショコラ）
日本生まれの菓子パン「チョココロネ」を、ゴディバがアレンジ。カカオの香り豊かなチョコレートカスタードクリームを、その味を引き立てるブリオッシュ生地と組み合わせ、中にダークチョコレートのバーを入れ込んだ。クリーム、バー、カカオニブなど、さまざまな食感のチョコレートを味わえるショコラティエの自信作。
コロネ（黒豆と抹茶）
京都四条店限定フレーバーのコロネ（黒豆と抹茶)を始め、店舗限定パンをラインナップ。
