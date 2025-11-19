『イ・サン』女優ハン・ジミン、真っ白ドレスに透明感溢れる肌…43歳とは思えない完璧な美貌【PHOTO】

女優ハン・ジミンが、欠点のない美貌を披露した。

去る11月16日、所属事務所BHエンターテインメントのブログを通じて公開された写真で、ハン・ジミンは圧倒的な美貌を見せ、ファンをときめかせている。

写真の中のハン・ジミンは、真っ白なスリップドレスを着てカメラの前に立った。

年齢不詳の透明なしっとりとした肌とくっきりとした目鼻立ちは、まるでAIが作り出したかのような完璧なバランスを見せた。

（写真＝BHエンターテインメント）ハン・ジミン

特に、クロースアップショットで露わになった鋭いあごと繊細な肩の線は、継続的な自己管理の成果を如実に示し、年を感じさせないスターであることを証明した。

なお、ハン・ジミンは来る2026年に韓国で放送予定のJTBC新ドラマ『未婚の男女の効率的な出会い』（原題）でテレビドラマへの復帰を控えている。

同作でハン・ジミンは合コンを通じてお互いに異なる魅力を持った2人の男に出会い、真の愛の意味を見つけていく現実的な女性の姿を表現する予定だ。

◇ハン・ジミン プロフィール

1982年11月5日生まれ。韓国・ソウル出身。BHエンターテインメント所属。2003年、ドラマ『オールイン 運命の愛』のソン・ヘギョの子役として女優デビューを果たす。2007年の主演ドラマ『イ・サン』で知名度を上げ、『パダムパダム』『屋根部屋のプリンス』など数多くの人気ドラマに出演した。最近の主演作にドラマ『ある春の夜に』『まぶしくて ―私たちの輝く時間―』『私たちのブルース』、映画『虐待の証明／ミス・ペク』『ジョゼと虎と魚たち』など。