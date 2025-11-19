数量限定！レブロン×サンリオでつるるんリップケア冬コレクション

累計販売750万本¹を突破した「レブロン キス シュガー スクラブ」から、サンリオキャラクターたちの限定パッケージが2025年12月4日（木）より数量限定で登場♡洗い流さないシュガースクラブで唇をすべすべにしつつ、ザクロ種子油・ヨーロッパキイチゴ種子油・ブドウ種子油配合でしっとり保湿。ぷるんと潤う唇に導く冬のスペシャルアイテムです♪

かわいい限定パッケージで気分UP

ポムポムプリン

シナモロール

ポチャッコ

ハローキティ

マイメロディ

限定パッケージには、「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」「ハローキティ」「マイメロディ」が大集合♡

“いつもいっしょのお友だち”シリーズで仲良く寄り添ったデザインは、見ているだけで癒されます。お友達とお揃いで持つとさらにキュート♡

EC限定も含め全5種類で、企業限定2種も展開されています。

角質＆保湿ケアでつるるんリップ

シュガースクラブで優しく角質ケアしながら、3種類のフルーツオイル*で乾燥から唇を守ります。洗い流さずに使えるので、日中やナイトケアにも最適。

唇のざらつきを取り、しっとりぷるんとしたリップに仕上げます♡どのシェードもほとんど色がつかず、毎日使いやすいのもポイントです。

冬のプレゼントにもぴったり♡

「レブロン キス シュガー スクラブ」限定パッケージは、1個税込990円で手軽にゲット可能。かわいいサンリオキャラクターたちと一緒に、唇も心もふんわり優しくケアできます♪

お友達や大切な人へのギフトとしても喜ばれる冬の限定アイテムです。

© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L661830

数量限定♡サンリオ×レブロンで冬リップケア

「レブロン キス シュガー スクラブ サンリオパッケージ」は、洗い流さないシュガースクラブで唇をすべすべにし、ザクロ種子油・ヨーロッパキイチゴ種子油・ブドウ種子油*配合でしっとり保湿♡

お気に入りキャラクターと一緒に毎日のリップケアを楽しみながら、ぷるんと潤う冬のリップを手に入れてください♪ぜひこの機会にチェックしてみて♡