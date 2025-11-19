夫婦仲をお手本にしたい俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 2位「唐沢寿明×山口智子」を抑えた1位は？
長年連れ添ってもなお仲の良さが感じられる芸能人夫婦は、落ち着いた雰囲気と信頼感に満ちあふれているもの。自然体な関係性が多くの人の憧れとなっています。
All About ニュース編集部は10月27日の期間、全国20〜60代の男女300人を対象に「事実婚の芸能人／俳優の芸能人夫婦」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「夫婦仲をお手本にしたいと思う俳優の芸能人夫婦」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、唐沢寿明さん＆山口智子さん夫妻です。2人は1988年のNHK連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』での共演をきっかけに交際がスタート。1995年に結婚を発表し、2025年で結婚30周年を迎えます。
山口さんはSNSで夫婦のツーショットを、唐沢さんはテレビ出演の際などに山口さんとの仲良しエピソードをたびたび披露。仲むつまじい姿に、幅広い世代から理想の夫婦と称されています。
10月2日には所属している「研音」を、夫婦そろって12月末に退社することを発表。2026年1月からは、夫婦で「TEAM KARASAWA」を発足し、独立することが大きな話題を呼びました。
回答者からは「ジョークを飛ばしながら仲良くやっていて好感が持てる」（40代男性／兵庫県）、「年齢を重ねても二人で楽しそう」（30代男性／大阪府）、「言いたいことを言い合ってる感じがする」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、反町隆史さん＆松嶋菜々子さん夫妻です。1998年放送のドラマ『GTO』（フジテレビ系）の共演がきっかけとなり、2001年に結婚を発表しました。
その後2004年に長女を、2007年に次女を出産し、松嶋さんは育児を優先するために仕事をセーブ。松嶋さんがドラマや映画に出演する際は反町さんが家事育児を担うなど、夫婦で協力しながら育児をする姿勢に共感や理想の夫婦との声が寄せられました。
また、子育てが一段落したことから、2026年1月期の連続ドラマに夫婦で出演することが報じられると大きな話題に。反町さんは織田裕二さん主演のWOWOW連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』に、松嶋さんは国税局を舞台としたテレビ朝日系のドラマで約10年ぶりの主演を務めるとだけあって、注目を集めそうです。
回答コメントでは「いくつになっても仲良しだから」（20代女性／栃木県）、「子育てと仕事を両立し、夫婦としても俳優としても尊敬し合う関係が素晴らしいから」（40代男性／静岡県）、「互いに支えあって仕事もプライベートも充実してそうだから」（30代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
