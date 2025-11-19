

岡田准一（左）と伊藤英明（右）

岡田准一、藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、藤井道人監督がこのほど、東京・浅草寺で行われたNetflixシリーズ「イクサガミ」戦神祭に出席した。

本作で岡田は、主演・プロデューサー・アクションプランナーの３役を担った。演じたのは、かつて「人斬り刻舟」と恐れられた剣の達人であり、病に苦しむ家族のために「蠱毒」参加を決意した主人公・嵯峨愁二郎。

一方、「乱斬り無骨」の異名を持ち、愁二郎と因縁を持つ貫地谷無骨役を演じた伊藤は、本気で岡田ともぶつかったと明かした。

なかでも燃え盛るなかでのアクションシーン。岡田は「僕、燃えたいんですよね。とスタッフに話したら『…』という反応で。伊藤さんにも燃えたくないですか？と僕から話したんです」と、想像を絶する体を張ったアクションの舞台裏を披露。

伊藤は「岡田さんの言葉が怖かったです。岡田さんはいたずらな顔して（笑）だけどこれを乗り越えられたら、また新たなものが得られますよって。でも俳優としてやらせていただいた経験は良かったんですけど、やる前は怖かったです」と明かした。