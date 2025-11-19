１９日の東京株式市場は強弱観対立のなかも買い戻しが優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１１９円高の４万８８２２円と反発。



前日の欧州各国の市場が軒並み大きく売られたほか、米国株市場でもＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下落しており、東京市場でも引き続きリスク回避ムードは拭えない。ただ、前日は日経平均が先物を絡めた売りで、１６００円を超える急落をみせ一気に４万８０００円台まで水準を切り下げた反動もあり、その分下値抵抗力を発揮しやすくなっている。一方、米半導体大手エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞の決算発表を控えていることで、ＡＩ関連や半導体関連株への買いは限定的なものにとどまりそうだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

