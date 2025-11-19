ドル円理論価格　1ドル＝154.59円（前日比-0.36円）

割高ゾーン：155.15より上
現値：155.49
割安ゾーン：154.03より下

過去5営業日の理論価格
2025/11/18　154.95
2025/11/17　153.57
2025/11/14　153.93
2025/11/13　153.29
2025/11/12　152.91

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。