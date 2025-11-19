ドル円理論価格 1ドル＝154.59円（前日比-0.36円） ドル円理論価格 1ドル＝154.59円（前日比-0.36円）

ドル円理論価格 1ドル＝154.59円（前日比-0.36円）



割高ゾーン：155.15より上

現値：155.49

割安ゾーン：154.03より下



過去5営業日の理論価格

2025/11/18 154.95

2025/11/17 153.57

2025/11/14 153.93

2025/11/13 153.29

2025/11/12 152.91



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

