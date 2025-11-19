MLBでは18日（日本時間19日）、カブスの今永昇太投手（32）をはじめ、ヤンキースのトレント・グリシャム外野手（29）ら4選手が球団からの1年契約を求める「クオリファイング・オファー（QO）」を受諾した。

QOはFAとなった選手に今季の所属球団が規定額で1年契約を結べる制度で、今季の規定額は2202万5000ドル（約34億円）。米東部時間18日午後4時（日本時間19日午前6時）が諾否の回答期限だった。選手が拒否した場合、前所属球団には補償としてドラフト指名権が与えられる。

今回、QOを受諾したのは今永、グリシャムの他、タイガースのグレーバー・トーレス、ブルワーズのブランドン・ウッドラフの計4選手。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、今年までにQOを受けた144選手のうち、受諾したのはわずか14人と約1割ほど。さらに、過去2年で受諾したのはレッズ右腕ニック・マルティネスのただ1人だけだった。「今年はその点で劇的な変化があり、13人の選手のうち4人がQOを受諾した」として、4選手の理由もつづった。

今永に関しては、球団側が3年総額5700万ドル（約87億円）の契約延長の権利を行使せず、今永側も来季年俸1500万ドル（約22億9000万円）の単年契約を結ぶ選択権を行使しなかった。同サイトは「QOを受け入れることで、彼はオプション（単年契約を選ぶ選択権）を受け取った場合よりも702万5000ドル多く受け取ることができる」と指摘。さらに「最後の12試合で記録した防御率5・17という成績も、この決断に影響を与えた可能性がある」と記した。

また、今回の4選手のQO受諾は先発獲得を目指していたカブスとブルワーズがそれぞれ、今永、ウッドラフと先発投手の残留が決まり、結果に満足しているだろうとした。