山下智久、主演ドラマ『神の雫/Drops of God』シーズン2のプロデューサーに！コメント到着

山下智久が初海外ドラマ主演を果たした、日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫/Drops of God』シーズン2が2026年1月21日にApple TV+にて全世界同時配信開始となる。配信へ向けて、山下智久のコメントが到着した。

■「ほとんどスタントを使わずに自分で演じた」（山下智久）

世界中で愛され、日本のワインブームにも火を付けた伝説的大人気漫画「神の雫」（作・亜樹直 画・オキモト・シュウ/講談社）を実写ドラマ化した『神の雫/Drops of God』は、原作漫画の中心を担う男性キャラクター＝神咲雫をカミーユに置き換えると同時に、山下智久が演じる聡明なワイン評論家・遠峰一青（とおみね・いっせい）を“あらたな主人公”に設定し、2023年にHuluにてシーズン1が日本で配信開始され、翌2024年11月の第52回国際エミー賞では、「連続ドラマ部門」（International Emmy(R) Awards 「Drama Series」）を受賞。

シーズン1は、世界的ワインの権威アレクサンドル・レジェが亡くなったことをきっかけに、フランス・パリで暮らす彼の娘カミーユと、彼に師事していた遠峰一青が、総額1670億円にも及ぶ世界最大のワインコレクションを含む莫大な遺産を巡って国境を越えた対決に挑むというストーリー。“ワインに運命を翻弄される男女”を軸に、“時代と国境を越えた華麗で芳醇な人間模様”を壮大かつ細やかに描き、異色でスタイリッシュ、非常にエンターテインメント性が高いドラマとして国内のみならず世界中で高評価を獲得した。

そして、このたび、シーズン2がHuluにて2026年1月23日から国内独占配信される。主演の山下智久（遠峰一青役）とフルール・ジェフリエ（カミーユ・レジェ役）の続投はもちろん、監督オデッド・ラスキン、プロデューサーのクラウス・ジマーマンとシーズン1のキャスト＆監督が再集結する。

シーズン2にエグゼクティブプロデューサーとしても挑んだ山下智久より、配信開始にあたってのコメントが到着。

父が探し得なかった世界最高のワインを求めカミーユと一青が世界を巡り、家族や恋人との人間ドラマがさらに複雑に熟成していくシーズン2について、「前作に比べて明確にスケールアップしている」と語る山下。約10ヵ月の撮影での思い出を聞かれると、「ほとんどスタントを使わずに自分で演じた」フリーダイビングをあげ、肉体的にも精神的にもチャレンジングだったと説明。「実際の海では環境が全く異なり、練習通りに深く潜れないなど、多くの困難に直面した」と当時を振り返る。

フランス、ギリシャ、スペイン、ジョージア、日本と5ヵ国もの国々を巡って撮影を行った本作。「海や山、ワインなど、世界の様々な側面を見て、楽しんでいただけると確信しています」と自信をうかがわせた。

また、ストーリーについては「ワインにまつわるミステリー要素が強化されているのと、それ以上に家族や人と人との向き合い方といった、より普遍的なテーマが濃厚に描かれている点に注目していただきたい」と語る。

配信を楽しみにしている日本の視聴者へのメッセージを聞かれると「海外ドラマであり、文化の違いもありますが、ワインという題材を通じて描かれているのは、人と人の絆や家族の物語です。これらのテーマは日本人の心にも共通する部分が非常に多いと感じています。」と語り、「特に現代において、国や地域間で様々な問題がある中で、この作品はポジティブな側面を多く持っています。人対人の深い関係性から、私自身も多くのことを学ばせていただいた経験を皆様と共有し、この作品が視聴者の皆様にとって何かのきっかけとなることを願っています」と、熱いメッセージを寄せた。

シーズン2では、カミーユの父アレクサンドル・レジェですら解き明かせなかった世界最高のワインの起源を求め世界を巡り、やがてカミーユと一青は自らの人生に向き合っていくことになります。遺産を巡る争いとして始まった物語は、やがてヨーロッパと日本を舞台に人間関係や価値観、そして「本当に忘れがたいワインとは何か」という問いへと発展していく。過去に向き合い、アイデンティティを追い求める旅でふたりはどのような真実に行き着くのか注目だ。

現在、Huluでは『神の雫/Drops of God』シーズン1を全話見放題配信中。家族や恋人との人間ドラマがさらに複雑に熟成していくシーズン2に向け、この秋、ワインを片手に、時代と国境を越えた華麗で芳醇な人間模様を描く『神の雫/Drops of God』シーズン1も要チェックだ。

■山下智久 コメント

■番組情報

Huluオリジナル『神の雫/Drops of God』シーズン2

2026年1月23日（金）国内独占配信スタート（毎週金曜新エピソード更新／全8話）

プロデューサー：クラウス・ジマーマン

監督：オデッド・ラスキン

クリエイター：クオック・ダン・トラン

出演： 山下智久 フルール・ジェフリエ

(c) Les Productions Dynamic

