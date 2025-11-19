40歳・小阪由佳、17年ぶり写真集＆“洗脳騒動”→回復をつづった書籍の刊行記念イベント開催を発表
実業家でタレントの小阪由佳（40）が、きょう19日に17年ぶりとなる写真集『until the end〜裸洗〜』（双葉社）と、書籍『六本木洗脳』（晶文社）を発売。この刊行を記念したイベントを開催する。
【写真】見事なくびれ…美ボディを披露した小阪由佳
小阪は、1985年6月27日生まれ、神奈川県出身。「ミスマガジン2004」グランプリを受賞。その後、CM、バラエティー番組、ドラマ、映画に多数出演。09年に芸能界引退後は、保育園プロデュースやメンタルコーチングなどさまざまな資格を取得し幅広く活動。現在、「株式会社グラビアアイドル」を立ち上げ、代表兼タレントとして芸能界復帰を果たしている。
今回発売する写真集『until the end〜裸洗〜』は、ミスマガジン受賞から約20年。40歳を迎えた今だからこそ撮れる“覚悟の1冊”。「株式会社グラビアアイドル代表取締役社長」としても活動する小阪の現在地を写した、17年ぶりの最新写真集。
また書籍『六本木洗脳』は、ブレイク後の炎上、支配と依存の関係、“姉さん”成り代わりブログ騒動、激太りライブ――。2000年代の渋谷・六本木の空気とネット黎明期の暴力性を当事者の言葉で記し、「どう抜け出したか」まで書いた回復ドキュメント。
この2冊を対象とした書籍刊行記念イベントを、29日正午から東京・書泉グランデで開催する（先着順での予約・購入・発券）。
