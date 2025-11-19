チリ南部パタゴニア地域のトレス・デル・パイネ国立公園で、猛吹雪のため少なくとも観光客5人が死亡した/CNN

（CNN）チリ南部パタゴニア地域のトレス・デル・パイネ国立公園で、猛吹雪のため少なくとも観光客5人が死亡した。行方不明だった4人は生存が確認された。

死亡したのはメキシコ人2人、ドイツ人2人、英国人1人。当局が遺体の収容に当たっている。

国家警察と軍を含む20人あまりの救急隊員が派遣され、救助や収容活動を支援している。活動は厳しい気象条件に阻まれ、困難な状況だ。

チリのボリッチ大統領によると、同地域では大雪に加え、最大風速52メートルの強風が吹きつけている。

国立公園の一部は閉鎖されているという。

チリ国有林保護団体によると、行方不明者が発生したとの報告を最初に受けたのは17日。うち1人は同日中に避難した。

トレス・デル・パイネのカルデナス市長は同国のテレビ局に対し、観光客らはガイドなしで公園を訪れていたと語った。

カルデナス氏は、公園内のトレッキングコースは「複雑」だが、今回の事案は天候が原因である可能性が高いとの見方を示している。

ロイター通信によると、観光客は公園内のロス・ペロス・キャンプ付近で道に迷った。このエリアは、車で行ける最寄りの地点からトレッキングで4〜5時間かかる場所。

トレス・デル・パイネ国立公園には、何キロにも及ぶ氷河やターコイズブルーの湖、そびえ立つ花崗岩の岩峰などがあり、希少な野生動物を見ることができる。トレッキングで知られ、世界中から観光客が訪れる。