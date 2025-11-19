¡Ö¤ï¤¶¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¡×¡Ö¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À±ÇÁü¤Ï¡Ä¸«¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡×¶¨µÄ¸å¤ÎÃæ¹ñÂ¦¶ÉÄ¹¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤ÈÉÍÅÄ·É»Ò»á¤¬¸«²ò
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬£±£¸Æü¤ËÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÒ¦¾¾¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤ÈËÌµþ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤·ÉðÎÏ¹Ô»È¤òÈ¼¤¨¤ÐÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò½ä¤ê¡¢Î»á¤ÏÅ±²ó¤òÍ×µá¡£¶â°æ»á¤ÏµñÈÝ¤·¡¢±þ½·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Î¼£°Â°²½¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¼£°Â¤Ï·è¤·¤Æ°²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶â°æ»á¤ÏÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶â°æ»á¤ÈÎ»á¤¬¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤«¤é£±£¸Æü¸á¸å£²»þ²á¤®¤Ë½Ð¤ÆÍè¤¿±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡££²¿Í¤Ïµ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÎ»á¤ÏÎ¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¶â°æ»á¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê²ñÏÃ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤òÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÎ¶ÉÄ¹¤ËÂÐ¤·¤¦¤Ä¤à¤¤¬¤Á¤Î¶â°æ¶ÉÄ¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶¨µÄ¸å¡¢Î»á¤Ï¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö¤â¤Á¤í¤óËþÂ¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ¸å¤Î±ÇÁü¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î±ÇÁü¡¢±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Î´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍÅÄ·É»Ò»á¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê°Õ¼±Åª¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨ÉÍÅÄ»á¤â¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À±ÇÁü¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµ¼Ô¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡Ä¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤ò»£¤é¤»¤Æ¡¢ËþÂ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£