図々しいママ友「私が作ったことにして！」遠足の弁当まで作らされ、静かに反撃をした話

幼稚園の親子遠足を前に、筆者の友人の料理上手なA子は、ママ友のBさんから「うちの分のお弁当も作ってほしい」と頼まれました。

普段から人を見下す傾向があるBさん。彼女に都合よく使われることの多かったA子は、丁寧に断ろうとしましたが、それでもBさんはしつこく食い下がります。

思わぬ図々しいお願いに、A子は戸惑いを隠せませんでしたが……。

食い下がるママ友

せっかくA子が作ったお弁当にも、感謝はなし。

Bさんはプライドを守りたかったのかもしれませんが、証拠隠滅をはかるためか、顔を真っ赤にしてお弁当をかき込んでいました。

Bさんの子どもが、A子のお弁当を喜んでくれたのが救いですね。

【体験者：30代女性・主婦、回答時期：2023年10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：江田愉子

団体職員を経て、ライターに転身。男性が管理職、女性多数が一般職の職場にて、女性と仕事、男女平等参画に関する様々な理想と現実に直面し、それを記事にすることを志す。以来、組織に所属する女性を中心にヒアリングを重ね、女性が生きやすい社会生活に関するコラムを執筆中。