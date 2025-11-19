【羽川豊の視点 Weekly Watch】

米ツアーシード権喪失の渋野日向子に“原英莉花の復活ロード”「下部ツアー」参戦のススメ

男女で明暗を分けました。

前週のDPワールドツアー（欧州ツアー）最終戦で16位だった中島啓太が年間ポイントランキング（PR）14位で今季終了。有資格者を除く上位10人に入り、来季の米ツアー出場権を獲得しました。米下部ツアーからレギュラーツアー昇格を決めた平田憲聖につづき、最高峰ツアーで戦うことになります。

同週の米女子ツアー「アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン」では、渋野日向子が予選落ち。西村優菜は21位に終わり、2人ともPRで準シードの100位以内にも入れず来季のシード権を逃しました。こちらは12月の予選会で上位25人を目指します。

予選会といえば、気になることがありました。三井住友VISA太平洋マスターズでツアー2勝目を挙げた金子駆大は賞金ランクのトップに浮上。次戦のダンロップフェニックス終了時にトップの座を守っていれば、米ツアーの最終予選会に挑戦できるが、その資格を得ても、賞金王に強いこだわりがあるため「受験」するか迷っているという。

23歳の金子は高校3年でプロテストに一発合格。翌年にツアーデビューを果たし、年々力をつけてきました。スイングとパッティングの専門コーチにフィジカルトレーナーとも契約。トッププロになる前からの自己投資は、世界を見据えてのことでしょう。実際、将来の目標として「米ツアー優勝」を掲げています。

目標への道筋は人それぞれです。高校や大学時代に海外試合を経験した者や、松山英樹や久常涼、金谷拓実、中島のように、JGA（日本ゴルフ協会）のナショナルチームで日の丸をつけて戦った者も特に海外志向が強い。

学生時代に海外試合の経験が豊富な彼らと、高校からすぐにプロ入りした金子とは考え方に相違があって当然ですが、金子にしてみれば自分が想像していたよりも早く、「PGAツアー挑戦」が現実味を帯びてきたのかもしれません。

人生は一度きり。進路は自分が決めることです。しかし、5月の関西オープンでの初優勝からすぐに2勝目を挙げた金子には勢いがある。2勝目はビッグトーナメントで2位に6打差のぶっちぎりでした。米ツアーの予選会にチャレンジできる「資格」を手にしたのなら、行くべきだ、と背中を押したい。「まだ若いから次のチャンスがくる」とか「賞金王になってDPツアー経由でPGAを狙う」という考えもあるでしょうが、「来年」以降のことなど誰にもわからないし、故障や病気をしない保証もない。

世界を見れば、ゴルフも考えも大きく変わります。予選会であってもしかり。それこそ若いのですから迷っているなら失敗を恐れず、前へ進んで欲しいですね。

（羽川豊／プロゴルファー）