【ライバル企業の生涯給与】

【写真】朝日印刷×古林紙工 食品や医薬品のパッケージ印刷を手掛ける2社を比較

AIブームは思いがけない業界に恩恵をもたらしています。データセンターへの設備投資が急増するといわれ、そこで使われる光ファイバーを扱う企業の株価がハネ上がりました。

そのひとつが電線大手のフジクラ。年初に6500円程度だった株価は現在2万円を超す水準です。

フジクラの関連会社に「藤倉コンポジット」があります。主にゴム製品を扱っていますが、発電や送電に関わる製品も製造します。

今回は藤倉コンポジットと、同じようにゴム製品を扱う「不二ラテックス」の社員待遇を比較してみます。

藤倉コンポジットの設立は1920年。工業用ゴム製品を基盤に多角的な事業を展開します。自動車、家電、インフラ向けの高機能部品に強みを持ち、特にゴム引き布やダイヤフラムなどの高度な技術が特徴です。またゴルフシャフトや救命救難具など、幅広い分野に製品を供給しています。

不二ラテックスは1949年設立。ヘルスケア事業と精密機器事業を柱としています。コンドームや医療用ゴム手袋といったヘルスケア製品で培った薄物加工技術が強み。この技術を応用し、自動車や産業機器向けのショックアブソーバー、ダンパーといった精密機器も製造しています。

業績はどうでしょうか。2025年3月期（連結）で比較してみます。売上高は藤倉コンポジットが413億円、不二ラテックスが72億円。営業利益は48億円と2億円、純利益は39億円と3億円です。

有価証券報告書によると、社員の平均年収は藤倉コンポジットが588万8000円、不二ラテックスが539万5000円。役員報酬は1人あたり2110万円と1400万円です。

年代別の推定年収は、30歳時は藤倉コンポジットが472万円、不二ラテックスが438万円。40歳時は587万円と544万円、50歳時は662万円と614万円です。

生涯給与はこうなります。

▼藤倉コンポジット…2億1200万円

▼不二ラテックス…1億9600万円

両社の社員がこの収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）は藤倉コンポジット4750万円、不二ラテックス4302万円です。85歳時は433万円と207万円。どちらも安定した老後が待っていそうです。

（データ提供「Milize」=https://milize.co.jp）