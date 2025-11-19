タレントの鈴木奈々（37）が11月17日放送の「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）で明かした“住宅事情”が視聴者の間で話題だ。

番組ではテーマの1つとして茨城県に関するコーナーを放送。同県出身がウリの鈴木が地元についての情報を紹介する中、スタッフが「3億円の豪邸を購入されたと。これはどこ？」と話を振ると、話題は茨城県から鈴木の住まいに関するものに。これに対し、鈴木は「東京に買いました。35年ローンです」と、ローンの年数まで暴露。「頭金は1億5000万円」「ローンの支払いは月額26万円」と、さらに踏み込んだ。

質問は本人の預金額にまで及んだが、さすがにそこで回答はストップ。このほか、鈴木には地元にも家があることが明かされ、居住の比率については、本人いわく「（東京が）10：0」。茨城県出身がセールスポイントとは思えない鈴木のトークは、MCのマツコ・デラックス（53）の爆笑を誘っていたが、「本人の“脱・茨城”ぶりが心配です」と番組制作会社ディレクターはこう続ける。

「番組に呼ばれた理由がひっくり返りそうな話だけに、今後の本人の芸能活動に影響が出ないか心配です。さらに、鈴木さんといえば2021年の夏に離婚していたことを23年4月放送の『踊る！ さんま御殿！！』（日本テレビ系）で明かしていましたが、元夫は工場勤務の男性で地元中学の同級生です。イメージ戦略を変えたのかもしれませんが、“茨城らしさ”を消してしまうのはもったいない。“茨城タレント”と言えば磯山さやかさんあたりが筆頭でしょうが、鈴木さんもそれに次ぐ知名度ですからね」

自らセールスポイントを捨てているように見えるということか。前出の番組制作会社ディレクターは「もうひとつ気がかなりなことがある」と、こう明かす。

「離婚もあって拠点を完全に東京に移したのでしょうが、『都内に3億円豪邸』というのもいただけません。番組を見た視聴者からは《芸能人って稼いでるなー。こりゃー芸能界入ったらやめられないわけだわ》といった突き放すような反応が出ており、好感度の支えになる“庶民らしさ”が消えてしまっています」

離婚前の21年1月には地元スーパーへ車で買い出しに行く姿がインスタグラムで話題になっていたが、そんな生活とは無縁の東京暮らしなのかもしれない。

