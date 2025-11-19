Ä«ÆüÆà±û¡ÖÂç¼ºÇÔ¡×¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ï¥±¡Ä¥â¥Ç¥ë»þÂå¤ÎºÃÀÞ¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¥×¥íº²¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¡Ê31¡Ë¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÂç¼ºÇÔ¡×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤À¡£
¡¡11·î16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ±»Î¤¬¼Ö¤Ç²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤È¤»×¤Ã¤¿ËÜ²»¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´ë²è¤ÎºÝ¡¢Ä«Æü¤Ï¸µAKB¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¡Ê33¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¡×»þÂå¤ËAKB¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¡ØAKB¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¡£¡Ø¥Á¥å¡¼¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤ò¸þ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤³¤ÇÂç²È¤Ï¡Ô¡Ø¥Á¥å¡¼¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡Ù»²²Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£ÁªÈ´Ï³¤ì¡Õ¤È¥á¥â¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ä«Æü¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¥¤´Ö°ã¤¨¤¿¡£Âç¼ºÇÔ¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡ØÂç¼ºÇÔ¡Ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Ä«ÆüÆà±û¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤òÃÎ¤ë½µ´©»ï·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡£
¡ÖÈà½÷¤ÏÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Ë¤ÏÆþÇ°¤Ê¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÂÕ¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¡Øº£¡¢ÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡Ù¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¡¢ÅöÆü¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÂ¨¶½¤ÇÅª³Î¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤È¤¤â¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¸À¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ËCM¤ÈÇä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥×¥íº²¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¡ÖºÃÀÞ¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¢£»Å»ö¤òÁª¤Ð¤º¡Ö¤ä¤ê¤¤ëÎÏ¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½÷²¦¡É¤ÎºÂ
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥â¥Ç¥ë»ÖË¾¤Ç¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢21ºÐ¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥â¥Ç¥ëÁü¤È¸½¼Â¤È¤Îº¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Ì´¤òÄü¤á¤ë¤Û¤É¤ÎºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÌÜÉ¸¤òºÆÀßÄê¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³êÀå¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢È¯²»Îý½¬¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊ³Æ®ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¡£¼Â¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤âÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»Å»ö¤òÁª¤Ð¤º¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤í¤¦¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤Î°ìÉô¤Ï·Ú¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¤³¤Î¡Ø¤ä¤ê¤¤ëÎÏ¡Ù¤¬Éð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î½÷²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ä«Æü¤µ¤ó¤Ïº£¤âÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡ØÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Â³¤¯¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
朝日奈央にしてみれば眼中に入っていないのではないだろうか。