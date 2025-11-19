ユニクロの大正解「冬まで使えるアウター」驚くべき完成度“3つの傑作アイテム”
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロで買えるオススメ冬コート
今回はユニクロで買える大人世代にオススメの冬コートを3点紹介します。いつの間にか秋も終盤に差しかかり、朝晩の寒さを感じる日も増えてきました。
まさに今のタイミングでチェックしておきたいのが、冬までしっかり使えるアウターです。実際にユニクロで展開中のコート8型をすべて購入し、その中から「これは買うべき！」と思える3点を厳選しました。
どのコートを買えばいいか迷っている方は、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の3アイテムです。
・ユニクロU/オーバーサイズステンカラーコート 1万2900円
・ユニクロC/パフテックハーフコート 1万2900円
・ユニクロ/ウルトラウォームダウンコート 2万4900円
◆▼オーバーサイズステンカラーコート
まず紹介するのは、ユニクロUのオーバーサイズステンカラーコート。
ユニクロUは、エルメスの元デザイナーであるクリストフ・ルメールが監修するコラボライン。その名の通り、ミニマルで上品なデザインが特徴です。
デザインは王道のステンカラーコート。ボタンが隠れる比翼仕立てで、肩はラグランスリーブ仕様。袖口にはボタンがついており、閉じることでシルエットを引き締めることも可能です。
◆安っぽさがなく、非常に完成度の高い素材感
素材はコットン60%、ナイロン40%の混紡生地。ややシワ感のある表面に控えめなツヤ感があり、無地の黒でも奥行きのある表情に仕上がっています。
安っぽさがなく、非常に完成度の高い素材感です。シルエットは全体的にゆとりがあります。身幅がかなりあり、着丈は膝下丈で長めです。
注意点として、防寒性はそこまで高くありません。中綿などは入っていないため、冬本番というよりは秋〜初冬向け。ただし、厚手のニットやヒートテックを重ねれば真冬でも問題なく使えます。見た目・品質ともに非常にクオリティが高い一着です。
◆▼パフテックハーフコート
次に紹介するのは、ユニクロCのパフテックハーフコート。ユニクロCは2023年から始まった新ラインで、都会的で洗練されたデザインが特徴です。
こちらは一見ベーシックなステンカラーコートですが、実際に着ると他にはない個性を感じられる一着。
素材はポリエステル100%ながら、安っぽさのないマットな質感で、肉厚な生地感が魅力。上品なのにどこかモードな雰囲気があり、まるで「プラダ スポーツ」のような表情を持っています。
◆王道から少し外れた変化球な印象
さらに中綿にはユニクロ独自の「パフテック」を採用。見た目以上に保温性が高く、秋終盤〜冬シーズンまでしっかり活躍してくれます。防寒性を求める人には、前述のユニクロUよりもこちらの方がおすすめです。
シルエットは今っぽさを感じる形。着丈は膝上丈で身幅たっぷりあり、肩はドロップしてます。王道から少し外れた変化球な印象です。
カラーは断然ブラック。落ち着いた印象でどんなコーデにも合わせやすく、最も高級感があるカラーです。
◆▼ウルトラウォームダウンコート
最後に紹介するのは、ユニクロのウルトラウォームダウンコート。ユニクロが誇る最重量級・最強防寒アウターです。
価格は約2万5000円とユニクロの中では高めですが、機能性とクオリティは群を抜いています。ダウンの保温性に加えて防風機能・撥水加工・ファー付きフードを備えた、まさに全部入りのヘビーアウター。雨や風にも強く、真冬の外出にも安心して使える設計です。
