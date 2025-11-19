隣に住むおばあちゃんが大好きなワンコ。『一緒に行く？』と聞いてみたら…？まるで推しに会う前のような狂喜乱舞するワンコの姿が反響を呼び、投稿は11万回再生を突破。「ほぼ不法侵入ｗｗ」「どんだけ嬉しいねん」「隣人になりたいｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：隣に住む80歳のおばあちゃん→『会いに行く？』と犬を誘った結果…まるで『推し活のような行動』】

隣のおばあちゃんが「推し」のちょっちゃん

TikTokアカウント「chocochan_0409」の投稿主さんはお隣さんにお土産を渡すため、ポメラニアンの「ちょっちゃん」を誘いに行ったそう。

薄暗い寝室で寝ていたちょっちゃんに声をかけると、秒で『行く！！』と起きだしたとか。実はちょっちゃん、隣に住む80歳のおばあちゃんが大好きなのです…！

すべてを理解しているちょっちゃんは『早くして！』と玄関前で急かします。ちょっぴり恨めしそうなお顔をするほど行きたくて仕方のない様子だったとか。

早く会いたい！思わず声が出ちゃいます♡

玄関の扉が開くと同時にビュンッと飛び出したちょっちゃんは、お隣さんの玄関前にいち早くスタンバイ！扉が開くとぶつかってしまいそうなほど近くで待つちょっちゃんに「シンプルにやばいｗ」と投稿主さんも苦笑いだったとか。

ピンポンを押してもなかなか出てこないおばあちゃん。業を煮やしたちょっちゃんは『アッアッ…！』と甲高い甘え声を出して猛アピール。大好きな推しに会える喜びが体いっぱいに溢れていたそう。

扉が開くと同時に秒で中に入っていく姿はワンコだから許されますが、不法侵入といっても大げさではありません(笑)

推しの腕の中で大満足のちょっちゃん

誰よりも先にお家にお邪魔したちょっちゃん。おばあちゃんはまだ玄関先にいるというのに、ちょっちゃんはすでに部屋の奥へと進んでいったといいます。まるで勝手知ったる自分のお家のよう…！

大好きな推しに会えて大満足のちょっちゃんなのでした♡

推しは80歳のおばあちゃん♡可愛すぎるちょっちゃんの姿に「どんだけ嬉しいねん！」「不法侵入だってｗｗ」「甘えん坊でかわいい」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「chocochan_0409」には、ちょっちゃんの愉快な日常が投稿されていますよ。息子さんとの微笑ましいやり取りもぜひご覧ください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chocochan_0409」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております