「全知的おせっかい視点 #287」

BTSのJ-HOPEをフィーチャリングに迎えた1stシングル「SPAGHETTI」が、米国ビルボード・シングル・チャート"Hot100"で自己最高順位の50位にランクインするなど、キャリアハイの成績を叩き出しているLE SSERAFIM(ルセラフィム)。

北米地域を含めた世界18の都市を巡る初のワールドツアー「EASY CRAZY HOT」も大盛況で、アンコール公演となる初の東京ドーム2Days(11月18日(火)・19日(水)開催)にも熱い視線が注がれている。

カムバックの度に、新たなビジュやダンスの振り付けが毎回反響を巻き起こしているメンバーたちだが、華やかなスポットライトの裏では、HYBEの社屋で束の間のプライベートを過ごすことも...。3rdミニアルバム「EASY」のカムバック時期に出演したバラエティ番組「全知的おせっかい視点 #287」(韓国放送日：2024年2月24日)は、そんなメンバーたちの貴重な日常にフォーカスしている。

普段着の宮脇咲良が編み物に熱中する場面もキャッチ！「全知的おせっかい視点 #287」 (C)MBC

「全知的おせっかい視点」は、誰よりもスターの身近にいるマネージャーが、そのリアルな日常と素顔を暴露するリアルバラエティ。

12月11日(木)にKNTVにて日本初放送される「#287」では、LE SSELAFIMの"とある1日"に密着。スタジオには"サムクラ"のケミ名で人気のKIM CHAEWON(キム・チェウォン)と、SAKURA(サクラ)こと宮脇咲良が登場し、密着VTRを見ながらレギュラー陣とトークを繰り広げた。

「全知的おせっかい視点 #287」 (C)MBC

まず映し出されるのは、練習室のソファで寛ぐ5人の姿。HYBE傘下のレーベル、SOURCE MUSICに所属する5人は、1日のほとんどをHYBE社屋で過ごしているという。「メンバーは5人とも宿舎にいる時間より社屋にいる時間がずっと長いんです」と明かしたマネージャーの言葉に、宮脇も「ほとんど社屋に住んでます、ホントに」と深く同意する。

「全知的おせっかい視点 #287」 (C)MBC

そして、地上19階・地下7階建てのHYBE社屋がとにかく豪華。練習室にスタイリングルーム、社員食堂などはもちろん、ジムや試写室まで、まるで1つの巨大商業施設のようにあらゆる設備が整っている。そんな社屋で思い思いに過ごすメンバーたちの姿をカメラが追っていく。

「全知的おせっかい視点 #287」 (C)MBC

宮脇が休憩や待機タイムなど、ちょっとした空き時間ができるとすぐに取り出すのが、編み物セット。本人曰く「待ち時間が多いので、その時間にできる趣味があれば...」と始めたそうで、ダイアリーカバーやクロップドTシャツも作ってしまうほどの腕前だ。他のメンバーたちがソファでうたた寝している時も、宮脇だけは編み物に夢中。編みあがったポーチの実物を見たスタジオのMC陣は、その細やかさにに「性格が見えるね。網目が几帳面だ」と驚いていた。

「全知的おせっかい視点 #287」 (C)MBC

一方、練習室で待機している最中、「なんでこんなに寒いの？」とボヤきながらバッグから次々とサプリを取り出し始めたのはリーダーのチェウォン。バッグには、オメガ3やビタミン各種など、あらゆるサプリのボトルでいっぱい。それを見て驚いていたKAZUHA(カズハ)が、母親が送ってくれたという日本のサプリをシェアすると興味津々に食いつく場面も...。

「全知的おせっかい視点 #287」 (C)MBC

そんな仲の良い5人だが、時には好みの違いがハッキリと現れるようで、練習室でランチを食べる場面では、宮脇と"マンネ(末っ子)"のHONG EUNCHAE(ホン・ウンチェ)は熱々のチゲ、HUH YUNJIN(ホ・ユンジン)とカズハ、チェウォンはヘルシーなサラダをチョイス。

そしてストレッチのやり方も、前者の2人が寝そべりながらのんびりと体を伸ばしていた一方で、後者の3人はアグレッシブに体をほぐすなど全く異なる様子。メンバーたちも無意識の行動だったようで、この密着映像をスタジオでモニタリングしていた宮脇とチェウォンは、「全然知りませんでした！」と苦笑いを浮かべ、盛り上がった話の流れでウエストサイズを告白してしまう場面もみられた。

「全知的おせっかい視点 #287」 (C)MBC

「全知的おせっかい視点 #287」 (C)MBC

オンもオフも社屋でともに過ごすLE SSERAFIMメンバーたちの日常がたっぷり詰まった「全知的おせっかい視点 #287」。なかなか見られないHYBE社屋巡りとしても楽しめる貴重な密着映像を楽しみたい。

文＝酒寄美智子

放送情報

全知的おせっかい視点 #287

放送日時：2025年12月12日(金)0:15〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ