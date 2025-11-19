1日に何度も険しい表情を繰り返す愛犬。奥歯に違和感があるのかもしれない…心配になり、動物病院を受診した結果…。まさかの診断結果と、その症状を捉えた光景は記事執筆時点で79万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

毎日、険しい表情を繰り返す犬

Xアカウント『@apo_ro0923』に投稿されたのは、ビションフリーゼ「アポ」ちゃんのお姿。飼い主さんは、アポちゃんと過ごす中で1日に何度も何度も見せる表情に気付いたといいます。

片目を瞑りながら口を歪ませるかのような、歯に何かが詰まっているのかな…と、思わせるかのようなその仕草を見て心配になり、動物病院を受診することにしたのだそう。

心配で動物病院を受診した結果…まさかの『診断結果』

動物病院を受診、症状を説明して診察してもらったところ…その診断結果はまさかの『癖（クセ）』だったのだとか。

もちろん、何も問題がなかったことに安堵はしたものの…『やめて、その癖…』そう言わずにはいられなかったという飼い主さん。

思いがけず、クセ強な一面を獣医さん直々に診断されてしまったアポちゃんのお姿は、多くの人々をほっこり和ませ笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ウィンクの練習だったかも」「ウィンク可愛い」「可愛いー！」「無事でよかった」「心配になるよねｗ」「スニッカーズを音出して食べてる風」「ファンサが凄い」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊で遊ぶ好きな女の子の日常

アポちゃんは、焦げ耳がチャームポイントの遊び好きな女の子。おもちゃを運ぶのが大の得意で、遊んでほしい時はお気に入りのぬいぐるみを持ってきてくれるのだといいます。

ママさん、パパさんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすアポちゃんの日常は、ビションフリーゼの魅力やたくさんの癒やしを届け続けています。

